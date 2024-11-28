Легковушку с восемью баранами и тремя мужчинами остановили в Сибири

Животных украли для продажи

28 ноября 2024, 10:40, ИА Амител

Бараны / Фото: Омская полиция / https://t.me/omsk_police/4484

На омской трассе полицейские остановили легковушку, где обнаружили восемь баранов. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД.

27 ноября легковой автомобиль Nissan остановили на трассе Шербакуль – Азово. Полицейским показалось, что в машине очень много пассажиров. Выяснилось, что людей там было всего трое.

"Кроме трех человек, в салоне находилось восемь баранов. Полицейские доставили всю компанию в отдел полиции, где выяснили, что мелкий рогатый скот похищен ночью из загона в деревне Северное. Бараны были возвращены только что проснувшимся владельцам", – рассказали в пресс-службе ведомства.

Позже стало известно, что два пассажира были причастны к кражам скота в селах Максимовка и Изюмовка. С 7 ноября они украли не менее 42 баранов общей стоимостью около 593 тыс. рублей. Мужчины ездили по деревням и высматривали загоны со скотом, расположенные на окраинах и неохраняемые. После они возвращались ночью и воровали животных: один человек оставался в машине, а второй занимался кражей. Затем баранов продавали.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "кража группой лиц по предварительному сговору".