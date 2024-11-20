На Алтае застолье обернулось кражей, которую быстро раскрыла полицейская собака

Вор быстро во всем сознался и вернул похищенное

20 ноября 2024, 17:45, ИА Амител

Полицейская собака раскрыла кражу в Бийске / Фото: МУ МВД "Бийское"

В Бийском районе полицейская собака раскрыла кражу ювелирного украшения. Об этом сообщает МУ МВД "Бийское".

В гости к жительнице Бийского района приехал 37-летний бывший сожитель и 41-летняя приятельница. Вместе они распивали спиртное, после чего женщины уснули. Оставшийся за столом мужчина обратил внимание на золотую цепочку на шее новой знакомой. Он хотел незаметно снять ее, но женщина проснулась. Испугавшись, вор сорвал украшение и убежал.

Потерпевшая сразу же обратилась в полицию. Правоохранители быстро приехали на место происшествия. В их числе был кинолог Василий Кислицин со своим четвероногим напарником – псом Райдом. Собака обнюхала вещи и вышла на след, который привел в магазин. Продавец рассказала, что преступник ушел несколько минут назад.

Мужчину задержали за автобусной остановкой. Он сознался во всем и вернул похищенное.

Известно, что у бийчанина уже есть судимости.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Грабеж".