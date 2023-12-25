Лего, коньки, машинки. Какие новогодние желания детей исполнили депутаты Барнаула

В этом году счастливчиками стали 40 детей из краевой столицы

25 декабря 2023, 16:30, ИА Амител

Заседание БГД 25 декабря / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Депутаты Барнаульской гордумы вслед за краевыми исполнили новогодние желания детей из малообеспеченных семей. Народные избранники поучаствовали в благотворительной акции "Желание под елкой".

Депутаты снимали с елки шары с желаниями детей и на свои деньги покупали подарки, которые те просили у Деда Мороза. А в понедельник, 25 декабря, передали их для дальнейшей доставки маленьким адресатам. В этом году счастливчиками стали 40 детей.

Так, председатель гордумы Галина Буевич купила для 12-летнего Захара конструктор "Лего", о котором он попросил в письме. Мальчик живет с бабушкой и дедушкой, хорошо учится, а в свободное время занимается ушу. В ближайшие дни Галина Буевич заедет в гости к школьнику и вручит ему подарок.

"В эти предновогодние дни каждый может стать немного волшебником и сотворить маленькое чудо – исполнить новогоднюю мечту ребенка. Часть подарков мы собрали и отвезем централизованно, но если дети желают, чтобы подарок вручил депутат лично, мы идем навстречу. На днях я планирую посетить маленького Захара и отвезти ему конструктор и сладости", – сообщила депутат.

А главе фракции ЕР Вячеславу Перерядову попался шар с желанием пятилетнего Кирилла о большой машине. Коллега по фракции Людмила Ананьина подарит семилетней Еве большого пупса, а Павел Авкопашвили купил первокласснику Вадиму робота.

Маленького Ярослава, мечтающего о перевертыше на пульте управления, осчастливит депутат Дмитрий Абалымов. Сам он рассказал, что в детстве всегда с нетерпением ждал Нового года, а потому "сегодня он сам с большим удовольствием исполнит мечту ребенка". Раздвижные роликовые коньки розового цвета для пятилетней Лилианы купил глава фракции КПРФ Сергей Немчинов.

Напомним, новогодняя акция "Желание под елкой" проходит в седьмой раз. Благодаря ей дети из малообеспеченных семей региона получают те подарки, о которых мечтают.

Подробнее о том, как прошло новогоднее заседание барнаульских депутатов, смотрите в фоторепортаже amic.ru.