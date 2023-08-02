"Леха, приготовься!" Танкисты, остановившие прорыв ВСУ, рассказали о своем подвиге
Экипаж танка передал большой привет производителям немецких "Леопардов", которые были уничтожены при попытке прорыва
02 августа 2023, 10:56, ИА Амител
Члены экипажа российского танка с именем "Алеша" рассказали о своем подвиге, когда в одиночку остановили прорыв ВСУ на Запорожском направлении: уничтожили два танка и шесть бронеавтомобилей.
Командир танка с позывным "Ласка" в интервью ТК "Звезда" рассказал, как принял решение идти на противника "на свой страх и риск".
"Сказал наводчику: "Леха, приготовься!" Механику дал команду "на разворот". С первого выстрела уничтожили танк. А дальше уже дорабатывали. Было три захода. Полностью зачистили все. Когда вернулись, нас встретил генерал и сказал, что мы молодцы", – отметил командир.
По словам командира, экипаж танка не знал, что в одиночку идет на такое большое количество бронетехники.
"Задается нам такой вопрос: "А если бы вы знали, вы бы пошли?" Конечно пошли бы. Просто пошли бы. Без лишних эмоций, сели бы в машину и поехали", – добавил он.
Другие члены экипажа танка рассказали, что им хотелось бы посмотреть в глаза западным кураторам и передать большой привет производителям немецких танков "Леопард", которые также были уничтожены во время попытки прорыва. Видео публикует SHOT на своей странице во "ВКонтакте".
"Скоро сюда приедут американские "Абрамсы", с ними тоже познакомимся, и для них это не будет бесследно", – отметил один из членов экипажа.
Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу представил к наградам экипаж танка за "проявленное мужество и героизм". Какая именно награда для них подготовлена – не уточняется.
11:05:42 02-08-2023
Какие же они крутые!!! Смотрела и плакала от гордости за наших ребят, на нашу страну!!! Возвращайтесь живыми!!!
11:25:56 02-08-2023
"Броня крепка, и танки наши быстры, И наши люди мужества полны: В строю стоят российские танкисты — Своей великой Родины сыны." (с)
11:54:41 02-08-2023
Ребятам будет что рассказать своим детям. А не то, как я увеличил продажи на 0,01% в июле 2023 года
12:02:51 02-08-2023
Ребята молодцы! Про такие героические военные будни надо кино снимать - сюжет готов!
12:19:32 02-08-2023
Реально герои, но война немного другая, Хаймерсы и спутники танками не победить. Нужен гиперзвук, тогда Лехами меньше надо будет рисковать
12:37:53 02-08-2023
Всем "Героя" и в отпуск- только так!!!