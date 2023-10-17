"Лента" купила одну из крупнейших сетей магазинов у дома в России "Монетка"

Компания собирается усилить свои позиции на Урале и в Западной Сибири

17 октября 2023, 17:16, ИА Амител

"Лента" в Барнауле / Фото: Дмитрий Дешко / vk.com/tonewhorizons

Продуктовый ретейлер "Лента" объявил о покупке сети магазинов у дома "Монетка". Как сообщает пресс-служба компании, в управлении у сети сейчас находится 2120 магазинов по всей стране, а выручка составила 177,8 млн рублей.

В "Ленте" объяснили, что покупка крупной сети позволит усилить позицию организации на Урале и в Западной Сибири. "Монетка" станет "прочным фундаментом для органической экспансии в близлежащих регионах", позволив усилить позиции "Ленты" в сегменте "магазины у дома".

Ожидается, что "Монетка" продолжит работать под собственным брендом, однако в дальнейшем компания собирается провести ребрендинг своих торговых точек "Мини Лента" – они сменят название на "Монетка".

Напомним, что "Монетка" есть и в Алтайском крае. Восемь магазинов работают в Барнауле, один – в Камне-на-Оби, еще один – в Тальменке.