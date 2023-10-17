"Лента" купила одну из крупнейших сетей магазинов у дома в России "Монетка"
Компания собирается усилить свои позиции на Урале и в Западной Сибири
17 октября 2023, 17:16, ИА Амител
Продуктовый ретейлер "Лента" объявил о покупке сети магазинов у дома "Монетка". Как сообщает пресс-служба компании, в управлении у сети сейчас находится 2120 магазинов по всей стране, а выручка составила 177,8 млн рублей.
В "Ленте" объяснили, что покупка крупной сети позволит усилить позицию организации на Урале и в Западной Сибири. "Монетка" станет "прочным фундаментом для органической экспансии в близлежащих регионах", позволив усилить позиции "Ленты" в сегменте "магазины у дома".
Ожидается, что "Монетка" продолжит работать под собственным брендом, однако в дальнейшем компания собирается провести ребрендинг своих торговых точек "Мини Лента" – они сменят название на "Монетка".
Напомним, что "Монетка" есть и в Алтайском крае. Восемь магазинов работают в Барнауле, один – в Камне-на-Оби, еще один – в Тальменке.
17:37:21 17-10-2023
Теперь понятно почему закрылась мини Лента, а затем 365 по адресу Попова 70а. И теперь там очередная Монетка"... Рядом буквально на Докучаево еще одна Монетка. Тем временем руководство Супер Ленты обнаглело и отменило все акции ( в том числе кэшбэк!) в Супер Лентах Барнаула, А это как раз рядышком в тц "Бум". Вот теперь жду с нетерпением "Чижика" ...Надеюсь конкуренцию составит он этим Монеткам и Лентам,вклинившись как раз между ними на Попова,80. Открытие уже совсем скоро. Если Чижик оправдает ожидания, буду игнорить зажравшихся соседей))
17:58:56 17-10-2023
Гость (17:37:21 17-10-2023) Теперь понятно почему закрылась мини Лента, а затем 365 по а... Чижик это скорее конкурент Светофора и Маяка
18:44:05 17-10-2023
Гость (17:58:56 17-10-2023) Чижик это скорее конкурент Светофора и Маяка... Возможно. Ни в один из них не хожу. Поживем увидим. Тем более в нашем районе не было конкуренции в виде жестких дискаунтеров. А Лента( по крайнец мере именно супермаркеты) стала наглеть капитально. Мало того, что ассортимент сокращается. В категории сливочное масло, например,там стало полно суррогата в виде спредов под видом масла)) Отмена кэшбэков стала последней каплей. Я очень хорошо знаю Ленту, поэтому знаю о чем говорю...А Монетка вообще ни о чем.
09:10:37 18-10-2023
Гость (18:44:05 17-10-2023) Возможно. Ни в один из них не хожу. Поживем увидим. Тем бол... А мне нравится Монетка. . Возле моего дома ее нет в шаговой доступности. А на даче езжу только туда
18:47:15 17-10-2023
Гость (17:37:21 17-10-2023) Теперь понятно почему закрылась мини Лента, а затем 365 по а... О руководство Ленты видимо минусует.)) Вам это не поможет точно..Смешные. Создавайте условия, чтобы покупатели остались с вами и тогда никакая конкуренция не страшна)
18:30:25 17-10-2023
ну Моленточка, значитца выходит.
11:15:22 18-10-2023
Пожирание крупной рыбы рыб поменьше. Американская частная инвестиционная фирма, базирующаяся в Форт-Уэрте, штат Техас пожрала местных олигархов - основателей сети. Сейчас жрет все , что можно пожрать.
13:15:02 23-10-2023
Лента на Павловский 156 , покупателей отвадила , пусть сидит теперь кассир и ждёт когда к нему подойдут. Пустота в основном, товара много ,а покупателей нет. Когда то длинные очередь в каждую кассу, ждать приходилось. Рядом с домом, но мы и не ходим в неё. Марийка тоже так себе, а вот Монетка наоборот нравится . Скидка бывает почти каждую неделю, мизерная конечно. Но хлеб, молоко приходим и покупаем.