Ленты, банты и танцы. Фоторепортаж с "Последнего звонка" в Центральном парке Барнаула

Мероприятие провели для выпускников 9-х и 11-х классов, их родителей и всех желающих еще раз услышать тот самый звонок

24 мая 2024, 21:00, ИА Амител

"Последний звонок" в парке "Центральный" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru 24 мая в парке культуры и отдыха "Центральный" в Барнауле прошла развлекательная программа "Последний звонок". Мероприятие провели для выпускников 9-х и 11-х классов, их родителей и всех желающих еще раз услышать тот самый звонок. В завершение вечера на сцене выступили барнаульские музыканты из кавер-группы G.A.G.A.R.I.N. Показываем, как прошел "Последний звонок" в "Центральном".