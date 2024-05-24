Ленты, банты и танцы. Фоторепортаж с "Последнего звонка" в Центральном парке Барнаула
Мероприятие провели для выпускников 9-х и 11-х классов, их родителей и всех желающих еще раз услышать тот самый звонок
24 мая 2024, 21:00, ИА Амител
"Последний звонок" в парке "Центральный" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
24 мая в парке культуры и отдыха "Центральный" в Барнауле прошла развлекательная программа "Последний звонок". Мероприятие провели для выпускников 9-х и 11-х классов, их родителей и всех желающих еще раз услышать тот самый звонок. В завершение вечера на сцене выступили барнаульские музыканты из кавер-группы G.A.G.A.R.I.N.
Показываем, как прошел "Последний звонок" в "Центральном".
Комментарии 0