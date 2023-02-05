Леонардо ди Каприо спродюсирует фильм по роману Стивена Кинга

Сначала по роману хотели снять мини-сериал, однако вектор развития изменился

05 февраля 2023, 12:15, ИА Амител

Фото: unsplahs.com

Компания, принадлежащая Леонардо ди Каприо, присоединилась к Warner Bros. после покупки прав на роман Стивена Кинга "Билли Саммерс". Об этом сообщает Deadline.

Первая информация об экранизации книги появилась в прошлом феврале. Изначально по ней хотели снять мини-сериал, однако вектор изменился.

Предполагается, что компания Bad Robot режиссёра и сценариста Джей Джея Абрамса назначит его на пост режиссёра, а Леонардо ди Каприо станет исполнителем главной роли.