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В России предложили отменить штрафы за показы зарубежного кино

Это позволит сохранить отрасль без дополнительных мер поддержки из бюджета

02 февраля 2023, 15:41, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Совфеде разработали законопроект, по которому в 2023 году в России могут ввести мораторий на наказание за показ иностранного кино без прокатного удостоверения, сообщает ТАСС.

"Документ направлен для отзыва в правительство РФ и помощнику президента РФ Максиму Орешкину", – отмечает агентство.

Авторы инициативы уверены, что мораторий позволит сохранить отрасль без дополнительных мер поддержки из бюджета и обеспечить сохранение занятости в сегменте кинопроката, а также поступление налогов и иных платежей в бюджеты.

Сейчас за прокат фильма без удостоверения для юрлиц предусмотрен штраф в размере от 50 до 100 тыс. рублей. При повторном нарушении – 100-200 тысяч либо приостановление работы до 90 дней.

 

Комментарии 7

  • Одобрямс. Давно пора. И за пиратское ПО перестать кошмарить бизнес.
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, твердое с мягким не путайте. про ПО вообще ничего нет.
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Вот она Шариковщина. Всё отнять, поделить и никому ничего не должен.
    02 февраля, Гость   Ответить
  • Не только штрафовать а запретить их на фиг особенно из вражеских стран коалиции сша. Полно стран кино которых в России не знают и не видят. А те кто это предлагает идеологические диверсанты по умышленному разложению народа и формированию у него в это время благосклонного отношения к врагам проводящими открытую политику по уничтожению России и народа.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Ну нет, не согласна совсем((( Я люблю старые советские добрые фильмы посмотреть, но то что сейчас снимают - глаз дергается((( Турецкие сериалы очень даже милые)) Пираты карибского моря, Аватар) .... да много чего другого тоже с удовольствием можно посмотреть. Вот фильмы где есть нетрадиционная ориентация или еще какой другой бред - вот такие можно и запретить)))
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Вместо того, чтоб вообще запретить показ импортного кино, они собираются штрафы за контрафакт отменять. Вот оно - истинное лицо российских либералов во власти! Лишь бы денежку не упустить свою.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Вот фильмы где есть нетрадиционная ориентация- Соответствующий закон уже принят
    03 февраля, Гость   Ответить
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