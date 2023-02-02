В России предложили отменить штрафы за показы зарубежного кино

Это позволит сохранить отрасль без дополнительных мер поддержки из бюджета

02 февраля 2023, 15:41, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Совфеде разработали законопроект, по которому в 2023 году в России могут ввести мораторий на наказание за показ иностранного кино без прокатного удостоверения, сообщает ТАСС.

"Документ направлен для отзыва в правительство РФ и помощнику президента РФ Максиму Орешкину", – отмечает агентство.

Авторы инициативы уверены, что мораторий позволит сохранить отрасль без дополнительных мер поддержки из бюджета и обеспечить сохранение занятости в сегменте кинопроката, а также поступление налогов и иных платежей в бюджеты.

Сейчас за прокат фильма без удостоверения для юрлиц предусмотрен штраф в размере от 50 до 100 тыс. рублей. При повторном нарушении – 100-200 тысяч либо приостановление работы до 90 дней.