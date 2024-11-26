Леонид Якубович со скандалом покинул съемки ЧБД
Что стало причиной конфликта на площадке, пока неизвестно
26 ноября 2024, 13:31, ИА Амител
В Telegram-канале "Что было дальше?" (ЧБД) появилось видео, на котором телеведущий Леонид Якубович покидает площадку, не закончив, по всей видимости, съемки.
"Вы же не дали мне договорить, и теперь тайна останется тайной", – с досадой говорит Якубович, спускаясь по лестнице.
За телеведущим следуют операторы с камерами и один из ведущих ЧБД, Алексей Щербаков. В конце видео комик с иронией спрашивает у представителя Якубовича, собирается ли звезда "Поля чудес" снова посетить их шоу.
"Съемки нового выпуска ЧБД закончились скандалом!!!" – говорится в посте ЧБД.
Поскольку выпуск с Якубовичем еще не опубликован в социальных сетях "Что было дальше?", остается неизвестным, что именно произошло на съемках.
13:43:25 26-11-2024
а зачем он вообще пошел в этот отстойник?
15:23:35 26-11-2024
Элен без ребят (13:43:25 26-11-2024) а зачем он вообще пошел в этот отстойник? ... К своим пошёл.
14:31:51 26-11-2024
на пенсию пора давно дедушке. Нервы подлечить
15:18:57 26-11-2024
если бы мы знали, что это такое..., но мы не знаем, что это такое...
15:21:15 26-11-2024
Шоу странное. И если ты морально не готов к унижениям со стороны "ведущих" шоу. Считающие себя богами юмора. То и нефиг туда соваться.