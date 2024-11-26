Леонид Якубович со скандалом покинул съемки ЧБД

Что стало причиной конфликта на площадке, пока неизвестно

26 ноября 2024, 13:31, ИА Амител

Камера / Фото: pxhere.com/ru/photo/823430

В Telegram-канале "Что было дальше?" (ЧБД) появилось видео, на котором телеведущий Леонид Якубович покидает площадку, не закончив, по всей видимости, съемки.

"Вы же не дали мне договорить, и теперь тайна останется тайной", – с досадой говорит Якубович, спускаясь по лестнице.

За телеведущим следуют операторы с камерами и один из ведущих ЧБД, Алексей Щербаков. В конце видео комик с иронией спрашивает у представителя Якубовича, собирается ли звезда "Поля чудес" снова посетить их шоу.

"Съемки нового выпуска ЧБД закончились скандалом!!!" – говорится в посте ЧБД.

Поскольку выпуск с Якубовичем еще не опубликован в социальных сетях "Что было дальше?", остается неизвестным, что именно произошло на съемках.