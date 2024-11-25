Виктория Боня заявила, что в ее жизни не место нищебродам
Она составила список требований к своему будущему мужчине
25 ноября 2024, 22:10, ИА Амител
Виктория Боня поделилась неожиданной информацией о своей личной жизни. В своем блоге она рассказала, с кем планирует создать семью.
Обычно телеведущая не распространяется о своих отношениях и не рассказывает, есть ли у нее молодой человек. Однако недавно она опубликовала в своем блоге фотографию, где она стоит рядом с большим букетом цветов, который соответствует ее росту. Но личность поклонника она не раскрыла.
Кроме того, Боня сообщила, что у нее появились определенные критерии к своему будущему партнеру. Она уже знает, с кем хотела бы построить отношения, а с кем – нет.
"Я в свою жизнь больше не впущу нищебродов – пусть это слово не никого обижает, я имею в виду людей, которые до сих пор себя не нашли. Это и о материальном, конечно, и о духовном – о том, что мужчина в себе содержит. Он тоже должен развиваться, он должен содержать в себе меня", – отметила Виктория в интервью Кристины Егиазаровой.
Боня добавила, что пока не заинтересована в новых романах.
22:14:50 25-11-2024
1. Что это за страшилище?
2. Конечно не место ей рядом с успешными токарями и фрезеровщиками. Пусть купит себе имитацию успешного на маркетплейсе. Главное запас свежих батареек в запасе держать.
22:21:04 25-11-2024
Ее в огород бы пугалом.
22:24:45 25-11-2024
Остальные прям со школы спят и видят как за нищеброда выйдти
22:28:00 25-11-2024
Ну, так-то правильно.
Только напоминает анекдот:
-Мой мужчина должен мне дать семью, уверенность в завтре, дачу на Мальдивах, дом в Лондоне, яхту, машину, шубу, бриллианты...
-А ты ему что?
- Как что?! Писеньку!
22:33:22 25-11-2024
Для чего вы ее цитируете? С какой целью?
20:31:38 01-12-2024
Светлана (22:33:22 25-11-2024) Для чего вы ее цитируете? С какой целью? ... Ну как он ДОЛЖЕН содержать в себе меня, ну типа чем больше женщину мы любим тем больше меньше мы чем тем.(великий мыслитель кличко), читать без запятых.
23:35:21 25-11-2024
Кашолка краснокаменская взлетела выше крыши ?
00:18:17 26-11-2024
В жизни нищебродов не место Виктории боне!)))
01:33:36 26-11-2024
О горе нам: Смутные времена настали!!!
Вместе с фондовым рынком упали вниз котировки " МОХНАТОГО ЗОЛОТА", в отличии от других акций, эти на спаде лучше не брать!!!
04:39:58 26-11-2024
Кто это. С какой пальмы ?
05:45:40 26-11-2024
1. Боня - капитан Очевидность. Всегда лучше быть молодым и богатым, чем старым и нищим. Так и в отношениях: мужчина предпочтет красивую девушку серой мыши, а девушки предпочтут обеспеченного молодого человека простому нищему работяге. Ничего нового она не сказала. 2. Реакция местных комментаторов очень характерная, и сводится к двум эмоциям - сама ты дура страшная, и не очень то ты и нужна была, и вторая - конечно проще через постель стать обеспеченной, а ты попробуй как простые люди пожить. Такая реакция понятна, она идет от собственной неполноценности. Самодостаточный и уверенный человек не станет в ответ на очевидные вещи переходить на личность оппонента. Это происходит только тогда, когда по сути возразить нечего, но слова тебя задели, ибо ты сам себя ассоциируешь с этим нищебродом, достаточно обратить внимание на комментарий про кошелку краснокаменскую - типа мол что ты себе позволяешь, из такой же грязи вылезла откуда мы все. Так вот я вам скажу: как бы вы к Боне не относились, но только люди, которые стремятся к лучшему и есть прогресс, а те, кто в своей грязи привычно обитает и считает выбравшихся из грязи - выскочками, те и обречены на унылое существование.
07:30:05 26-11-2024
Гость (05:45:40 26-11-2024) 1. Боня - капитан Очевидность. Всегда лучше быть молодым и б... Грязь-это и есть боня и такие как вы, те , кто ее поддерживает. Стадо обезьян, мерилом жизненного успеха считающие количество уворованного у общества бабла. Типичные бабуины- баблососы...
07:54:14 26-11-2024
Гость (07:30:05 26-11-2024) Грязь-это и есть боня и такие как вы, те , кто ее поддержива... Опять же типичная реакция примитивного существа. В ответ на мнение обозвать оппонента, ничего не возразив по существу. Кроме истерики аргументы есть, или и дальше будете в углу всхлипывать и споили на кулак наматывать?
08:33:36 26-11-2024
Гость (07:54:14 26-11-2024) Опять же типичная реакция примитивного существа. В ответ на ... Примитивное существо- это боня. Ну и вы, если разделяете ее точку зрения. Боюсь, я никак не смогу объяснить вам, почему я могу позволить себе кататься на мерсе, а езжу на китайском хавале, но при этом помогаю окружающим меня людям. Вы просто не поймете моих слов. Ведь с вашей точки зрения я лох. Я ведь должен не помогать окружающим, а выкачивать из них последние деньги и тратить все на себя! Ну в крайнем случае, на церковных разжиревших попов или на такое чучело, как боня...
09:39:04 26-11-2024
Гость (08:33:36 26-11-2024) Примитивное существо- это боня. Ну и вы, если разделяете ее ... То, что вы якобы кому то помогаете (а проверить мы не можем, но возьмем ваши слова на веру), то честь вам и хвала. Эмпатия - редкое ныне чувство. А вот то, что передвигаетесь на Хавале и гордитесь этим, это глупый поступок. В конце концов ездить можно и на ОТ, вот только гордиться этим незачем. Это не какая то отдельная ваша доблесть, это просто тараканы в вашей голове. А помогать людям помогайте, это хорошее дело.
20:20:11 01-12-2024
Гость (08:33:36 26-11-2024) Примитивное существо- это боня. Ну и вы, если разделяете ее ... Серега,ты? ты прав брат на все 100%.
09:39:56 26-11-2024
Гость (07:54:14 26-11-2024) Опять же типичная реакция примитивного существа. В ответ на ... нет, неуважаемый, примитив- это вы и вам подобные, выбирающие кошелек и силикон. остальные выбирают партнера по любви. кстати, зачем вам платное приложение, которое хочет очередную сумочку? резиновая Зина обходится сильно дешевле. пользуйтесь!
09:32:25 26-11-2024
Гость (07:30:05 26-11-2024) Грязь-это и есть боня и такие как вы, те , кто ее поддержива... А что У ВАС украла Боня?
07:47:26 26-11-2024
Гость (05:45:40 26-11-2024) 1. Боня - капитан Очевидность. причинным местом торговать много ума не надо...
08:01:12 26-11-2024
Бгг (07:47:26 26-11-2024) причинным местом торговать много ума не надо...... Я не ее адвокат, но: гражданка зарабатывает на рекламных контрактах, выпускает собственную марку одежды. Она сама зарабатывает. А еще гражданка живет в Монако, закончила факультет журналистики московского ВУЗа, и сама покорила среди прочих гору Манаслу в Гималаях. На секундочку, это более 8100 метров над уровнем моря. Вы хоть близко чем то подобным из своей биографии можете похвастать?
08:24:00 26-11-2024
Гость (08:01:12 26-11-2024) Я не ее адвокат, но: гражданка зарабатывает на рекламных кон... На вертолете покорила?
09:32:55 26-11-2024
Гость (08:24:00 26-11-2024) На вертолете покорила?... Нет, сама на гору вскарабкалась. Вертолеты на такую высоту в горах не поднимаются.
20:23:50 01-12-2024
Гость (08:01:12 26-11-2024) Я не ее адвокат, но: гражданка зарабатывает на рекламных кон... 8100 сама, без экипа поди в сланцах и купальнике, так на нее молиться нужно не иначе.
12:23:25 26-11-2024
Гость (05:45:40 26-11-2024) 1. Боня - капитан Очевидность. Всегда лучше быть молодым и б... молодец. все верно
14:00:02 26-11-2024
Гость (05:45:40 26-11-2024) 1. Боня - капитан Очевидность. Всегда лучше быть молодым и б... А кто такая Боня? Обычная прос....., только элитная. Которая хочет продать себя как можно дороже. Раньше были валютные, а теперь элитные.
05:58:46 26-11-2024
А Боня, это кто?
07:55:49 26-11-2024
к своему будущему мужчине --- ей 44 года, она может выдвигать требования только к деду
08:24:15 26-11-2024
Гость (07:55:49 26-11-2024) к своему будущему мужчине --- ей 44 года, она может выдвигат... Зачет)
14:37:44 26-11-2024
Гость (07:55:49 26-11-2024) к своему будущему мужчине --- ей 44 года, она может выдвигат... Ну а чё, я знаю одного рубцовского парнишку, ему 38, а ей, далеко не Боне, 45... детей, естественно, нет и не будет...
08:45:07 26-11-2024
фото-жуть! очень жаль, помнил её симпатичной девченкой...
09:42:13 26-11-2024
Гость (08:45:07 26-11-2024) фото-жуть! очень жаль, помнил её симпатичной девченкой...... растет)))
09:43:49 26-11-2024
Гость (08:45:07 26-11-2024) фото-жуть! очень жаль, помнил её симпатичной девченкой...... Точно, раньше красивее была, а сейчас какая-то усохшая.
09:06:47 26-11-2024
В её то годы требования выдвигать? Если до 44 никто замуж не взял, так и за нищеброда будет выйти в 45 за счастье.
09:31:57 26-11-2024
Гость (09:06:47 26-11-2024) В её то годы требования выдвигать? Если до 44 никто замуж не... Не у всех такая дешевая психология как у вас. Лучше ни с кем быть, чем с никем.
09:57:54 26-11-2024
Гость (09:06:47 26-11-2024) В её то годы требования выдвигать? Если до 44 никто замуж не... Если у неё до свадьбы низя, то будет всю жизнь будет куковать.
09:20:15 26-11-2024
Кого Девушка выберет? нищеброда, но романтика с большущим копьем, или богача который все время занят, по вечерам ходит в фитнесс-центр и имеет проблемы с потенцией?
09:35:01 26-11-2024
Гость (09:20:15 26-11-2024) Кого Девушка выберет? нищеброда, но романтика с большущим ко... Скорее проблемы с потенцией будут у нищеброда - От неправильного питания и неправильного и нездорового образа жизни.
09:57:33 26-11-2024
Гость (09:35:01 26-11-2024) Скорее проблемы с потенцией будут у нищеброда - От неправиль...
Лично знаю пару в которой девушке поставили неизличимое бесплодие. Ей уже было 32 года и она не разу не беременела. Сошлась с одним бухающим каждый день нищебродом (который работал на стройках и питался дошираком) и он ей заделал ребятенка.
09:32:11 26-11-2024
матерьбожья, кто это такое?
12:03:06 26-11-2024
В моей жизни нет места Боням!
12:55:28 26-11-2024
Нищеброд? Это кто ? У нее комплекс? Травма детства и юности?
13:28:25 26-11-2024
Все правильно. Виктория знает несколько языков, развитая женщина, самодостаточная ( в отличие от тех, кто пишет колкости, оскорбляя других !). Почему нет? Пусть ищет "своего" человека , из своих кругов. Это понятно, думаю.
13:39:31 26-11-2024
Гость (09:32:55 26-11-2024) Нет, сама на гору вскарабкалась. Вертолеты на такую высоту в... Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт)))
06:41:44 27-11-2024
Гость (09:32:25 26-11-2024) А что У ВАС украла Боня?... У неё украла сущность....мозги... всё хочу.жесть