Виктория Боня заявила, что в ее жизни не место нищебродам

Она составила список требований к своему будущему мужчине

25 ноября 2024, 22:10, ИА Амител

Виктория Боня / Фото: t.me/v_bonya

Виктория Боня поделилась неожиданной информацией о своей личной жизни. В своем блоге она рассказала, с кем планирует создать семью.

Обычно телеведущая не распространяется о своих отношениях и не рассказывает, есть ли у нее молодой человек. Однако недавно она опубликовала в своем блоге фотографию, где она стоит рядом с большим букетом цветов, который соответствует ее росту. Но личность поклонника она не раскрыла.

Кроме того, Боня сообщила, что у нее появились определенные критерии к своему будущему партнеру. Она уже знает, с кем хотела бы построить отношения, а с кем – нет.

"Я в свою жизнь больше не впущу нищебродов – пусть это слово не никого обижает, я имею в виду людей, которые до сих пор себя не нашли. Это и о материальном, конечно, и о духовном – о том, что мужчина в себе содержит. Он тоже должен развиваться, он должен содержать в себе меня", – отметила Виктория в интервью Кристины Егиазаровой.

Боня добавила, что пока не заинтересована в новых романах.