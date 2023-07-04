Лепс заплатил бойцу миллион рублей за подбитый танк Leopard

Военный показал деньги на видео

04 июля 2023, 08:45, ИА Амител

Кадр: Telegram-канал Григория Лепса

Российский певец Григорий Лепс заплатил бойцу с позывным Веном миллион рублей за подбитый танк Leopard.

Военнослужащий подтвердил получение денег, показав купюры на видео в телеграм-канале исполнителя.

"Я ответил за свои слова", – отметил Лепс.

14 июня Григорий Лепс и Николай Басков предложили по миллиону из своего кармана каждому, кто уничтожит танк ВСУ. Лепс подчеркивал, что будет помогать бойцам до тех пор, пока "земля держит".