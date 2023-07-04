Лепс заплатил бойцу миллион рублей за подбитый танк Leopard
Военный показал деньги на видео
04 июля 2023, 08:45, ИА Амител
Кадр: Telegram-канал Григория Лепса
Российский певец Григорий Лепс заплатил бойцу с позывным Веном миллион рублей за подбитый танк Leopard.
Военнослужащий подтвердил получение денег, показав купюры на видео в телеграм-канале исполнителя.
"Я ответил за свои слова", – отметил Лепс.
14 июня Григорий Лепс и Николай Басков предложили по миллиону из своего кармана каждому, кто уничтожит танк ВСУ. Лепс подчеркивал, что будет помогать бойцам до тех пор, пока "земля держит".
09:00:48 04-07-2023
Мужик!!!
09:13:53 04-07-2023
а чего не 10 ? слабо?
11:14:12 04-07-2023
Вот этот бы миллион в детский дом или в интернат для инвалидов
11:46:20 04-07-2023
На видел фото или фильмы с Великой Отечественной Войны чтобы герои лица прятали ( даже лётчики и партизаны)
12:12:11 04-07-2023
Гость (11:46:20 04-07-2023) На видел фото или фильмы с Великой Отечественной Войны чтобы... Потому, что не было в годы ВОВ интернета и соц.сетей по которым можно отыскать любого человека и всех его близких, а после устроить им "веселую" жизнь. Плохо, что приходится объяснять такие очевидные вещи.
12:32:14 04-07-2023
Гость (12:12:11 04-07-2023) Потому, что не было в годы ВОВ интернета и соц.сетей по кото... Знаешь "объяснятель", что вся информация, в том числе и по тебе, уже на 10 раз слита и перепродана. Поэтому поздно пить боржоми...
13:12:35 04-07-2023
Гость (12:32:14 04-07-2023) Знаешь "объяснятель", что вся информация, в том числе и по т... Так вы тогда не под ником "гость" пишИте, а указывайте настоящие имя и фамилию, можете адрес добавить. Или боржоми не пили?)))
20:18:09 04-07-2023
Так вы тогда не под ником "гость" пишИте, а указывайте настоящие имя и фамилию, можете адрес добавить. Или боржоми не пили?))) КРАСАВА!!!