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Лесовоз перевернулся и разбросал бревна по бийской трассе

По словам водителя, кто-то попытался его обогнать

15 июня 2023, 19:05, ИА Амител

Фото: "Толк"
Фото: "Толк"

Авария с участием лесовоза произошла на бийской трассе в Алтайском крае. Об этом сообщает "Толк" со ссылкой на очевидцев.

Водитель грузовика рассказал, что кто-то попытался обогнать его, он предпринял попытку остановки, но прицеп с бревнами повело в сторону, и машина опрокинулась.

В результате происшествия пожилой мужчина не пострадал.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Подробности происшествия уточняются.

ДТП Алтайский край

Комментарии 2

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Гость

08:03:37 16-06-2023

пункт назначения))))

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Гость

09:54:26 16-06-2023

Гость (08:03:37 16-06-2023) пункт назначения))))... То же самое моментально на ум пришло... а потом задумался, какую порцию подливы, кто-то, ехавший позади лесовоза, положил к себе в штаны...

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