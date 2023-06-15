Лесовоз перевернулся и разбросал бревна по бийской трассе
По словам водителя, кто-то попытался его обогнать
15 июня 2023, 19:05, ИА Амител
Фото: "Толк"
Авария с участием лесовоза произошла на бийской трассе в Алтайском крае. Об этом сообщает "Толк" со ссылкой на очевидцев.
Водитель грузовика рассказал, что кто-то попытался обогнать его, он предпринял попытку остановки, но прицеп с бревнами повело в сторону, и машина опрокинулась.
В результате происшествия пожилой мужчина не пострадал.
На месте работают сотрудники ГИБДД. Подробности происшествия уточняются.
08:03:37 16-06-2023
пункт назначения))))
09:54:26 16-06-2023
Гость (08:03:37 16-06-2023) пункт назначения))))... То же самое моментально на ум пришло... а потом задумался, какую порцию подливы, кто-то, ехавший позади лесовоза, положил к себе в штаны...