Лесовоз перевернулся и разбросал бревна по бийской трассе

По словам водителя, кто-то попытался его обогнать

15 июня 2023, 19:05, ИА Амител

Фото: "Толк"

Авария с участием лесовоза произошла на бийской трассе в Алтайском крае. Об этом сообщает "Толк" со ссылкой на очевидцев.

Водитель грузовика рассказал, что кто-то попытался обогнать его, он предпринял попытку остановки, но прицеп с бревнами повело в сторону, и машина опрокинулась.

В результате происшествия пожилой мужчина не пострадал.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Подробности происшествия уточняются.