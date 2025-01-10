Лестница в небо. Сгоревшую в Барнауле мебельную фабрику начали разбирать
Большой пожар произошел на предприятии в сентябре прошлого года
10 января 2025, 07:00, ИА Амител
Пепелище, еще недавно бывшее крупной мебельной фабрикой, постепенно исчезает с лица Барнаула. Спустя несколько месяцев после разрушительного пожара начался демонтаж сгоревшего здания "Трех слонов". Фотокорреспондент amic.ru побывала на месте и запечатлела, как экскаваторы разбирают руины, от которых остались лишь лестница и башня.
Напомним, пожар на мебельной фабрике "Три слона" произошел 29 сентября прошлого года. Шестиэтажное здание по адресу ул. Попова, 179е, полностью сгорело и частично обрушилось. Огонь пошел от пятого этажа и вскоре распространился на весь комбинат. К моменту локализации общая площадь возгорания составила 6,8 тысячи квадратных метров.
19:24:27 10-01-2025
В Барнауле начался снос всех сгоревших чуланов, отказавшихся комментировать причины пожара.