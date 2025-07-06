Льет "стеной". Сильный дождь обрушился на Барнаул

Дорожные рабочие чистят ливневки, однако из-за затопления все же пришлось изменить маршрут автобуса

06 июля 2025, 12:48, ИА Амител

Серьезный ливень обрушился на Барнаул. Дождь затапливает городские улицы, а всего за 5 и 6 июля на город обрушится до трети месячной нормы осадков.

По данным синоптиков, в течение дня в городе будут идти дожди, местами сильные. Возможны грозы, при которых дождь будет усиливаться. Возможен град. Ветер юго-восточный 7-12 м/с.

Как сообщает пресс-центр администрации Барнаула, с началом обильных дождей МБУ "Автодорстрой" взял под контроль работу ливнеприемных решеток. Задействованы шесть дежурных бригад на случай подтоплений территорий. В частности, очистка ведется на пересечении улицы Попова с Павловским трактом. В связи с большим скоплением воды на данном участке изменено движение автобуса маршрута №53. Кроме того, много воды скопилось на Бульваре 9 Января.

Жителям города напомнили, что центральная диспетчерская служба МБУ "Автодорстрой" работает в круглосуточном режиме. Обратиться в нее можно по тел. 504-360.