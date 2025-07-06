Льет "стеной". Сильный дождь обрушился на Барнаул
Дорожные рабочие чистят ливневки, однако из-за затопления все же пришлось изменить маршрут автобуса
06 июля 2025, 12:48, ИА Амител
Серьезный ливень обрушился на Барнаул. Дождь затапливает городские улицы, а всего за 5 и 6 июля на город обрушится до трети месячной нормы осадков.
По данным синоптиков, в течение дня в городе будут идти дожди, местами сильные. Возможны грозы, при которых дождь будет усиливаться. Возможен град. Ветер юго-восточный 7-12 м/с.
Как сообщает пресс-центр администрации Барнаула, с началом обильных дождей МБУ "Автодорстрой" взял под контроль работу ливнеприемных решеток. Задействованы шесть дежурных бригад на случай подтоплений территорий. В частности, очистка ведется на пересечении улицы Попова с Павловским трактом. В связи с большим скоплением воды на данном участке изменено движение автобуса маршрута №53. Кроме того, много воды скопилось на Бульваре 9 Января.
Жителям города напомнили, что центральная диспетчерская служба МБУ "Автодорстрой" работает в круглосуточном режиме. Обратиться в нее можно по тел. 504-360.
13:12:14 06-07-2025
красота какая! ещё бы грозу с молниями и громом добавить)
16:11:30 06-07-2025
Элен без ребят (13:12:14 06-07-2025) красота какая! ещё бы грозу с молниями и громом добавить) ... 300 лир
18:53:25 06-07-2025
Элен без ребят (13:12:14 06-07-2025) красота какая! ещё бы грозу с молниями и громом добавить) ... В Алтайском град прошло. С перепелиное яйцо. Там эту красоту не оценили.
13:45:45 06-07-2025
Вчера все просили дождик. Выпросили.
14:33:36 06-07-2025
на Семенова ливневки работают наоборот, из ливневок фонтаны.65 лет Победы ливневки закатаны асфальтом. Приняли же дороги ,наспех построенные, а ливневки, ну есть ,а работают они или нет - неважно.. Администрации индустриального района впору своим жителям сапоги раздавать, или у посетовать как обычно на погоду и развести руками. Или сравнить с венецией там вообще люди на воде живут.
15:23:42 06-07-2025
В центре города ( пр.Комсомольский в районе Краевой больницы скорой помощи , а также напротив Диагностического центра ) наводнение .Постоянно это происходит во время дождей . И никто ничего , судя по всему , не чистит...
15:42:36 06-07-2025
Сажать, сажать и еще раз сажать. Это уже не смешно. Это вредительство на постоянной основе на государственном уровне. Никаких улучшений нет в плане водоотведения дождевых вод.
12:16:07 07-07-2025
Гость (15:42:36 06-07-2025) Сажать, сажать и еще раз сажать. Это уже не смешно. Это вред... А с населения ежемесячно берут плату за отведение сточных вод. а улучшений ни каких
16:05:31 06-07-2025
Впервые синоптики смогли правильно предсказать дождь: с вечера субботы и всё воскресенье.
18:16:11 06-07-2025
Гость (16:05:31 06-07-2025) Впервые синоптики смогли правильно предсказать дождь: с вече... Сейчас 18:15, а дождя нет. Кто обливнился?
12:33:15 07-07-2025
Гость (18:16:11 06-07-2025) Сейчас 18:15, а дождя нет. Кто обливнился?... Суслика не видно, но он есть!