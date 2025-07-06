НОВОСТИПогода в Барнауле

Льет "стеной". Сильный дождь обрушился на Барнаул

Дорожные рабочие чистят ливневки, однако из-за затопления все же пришлось изменить маршрут автобуса

06 июля 2025, 12:48, ИА Амител

Серьезный ливень обрушился на Барнаул. Дождь затапливает городские улицы, а всего за 5 и 6 июля на город обрушится до трети месячной нормы осадков. 

По данным синоптиков, в течение дня в городе будут идти дожди, местами сильные. Возможны грозы, при которых дождь будет усиливаться. Возможен град. Ветер юго-восточный 7-12 м/с.

Как сообщает пресс-центр администрации Барнаула, с началом обильных дождей МБУ "Автодорстрой" взял под контроль работу ливнеприемных решеток. Задействованы шесть дежурных бригад на случай подтоплений территорий. В частности, очистка ведется на пересечении улицы Попова с Павловским трактом. В связи с большим скоплением воды на данном участке изменено движение автобуса маршрута №53. Кроме того, много воды скопилось на Бульваре 9 Января.

Жителям города напомнили, что центральная диспетчерская служба МБУ "Автодорстрой" работает в круглосуточном режиме. Обратиться в нее можно по тел. 504-360.

Алтайский край Погода

Комментарии 11

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Элен без ребят

13:12:14 06-07-2025

красота какая! ещё бы грозу с молниями и громом добавить)

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Гость

16:11:30 06-07-2025

Элен без ребят (13:12:14 06-07-2025) красота какая! ещё бы грозу с молниями и громом добавить) ... 300 лир

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Гость

18:53:25 06-07-2025

Элен без ребят (13:12:14 06-07-2025) красота какая! ещё бы грозу с молниями и громом добавить) ... В Алтайском град прошло. С перепелиное яйцо. Там эту красоту не оценили.

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Гость

13:45:45 06-07-2025

Вчера все просили дождик. Выпросили.

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ребята без элен

14:33:36 06-07-2025

на Семенова ливневки работают наоборот, из ливневок фонтаны.65 лет Победы ливневки закатаны асфальтом. Приняли же дороги ,наспех построенные, а ливневки, ну есть ,а работают они или нет - неважно.. Администрации индустриального района впору своим жителям сапоги раздавать, или у посетовать как обычно на погоду и развести руками. Или сравнить с венецией там вообще люди на воде живут.

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Николай

15:23:42 06-07-2025

В центре города ( пр.Комсомольский в районе Краевой больницы скорой помощи , а также напротив Диагностического центра ) наводнение .Постоянно это происходит во время дождей . И никто ничего , судя по всему , не чистит...

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Гость

15:42:36 06-07-2025

Сажать, сажать и еще раз сажать. Это уже не смешно. Это вредительство на постоянной основе на государственном уровне. Никаких улучшений нет в плане водоотведения дождевых вод.

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Татьяна

12:16:07 07-07-2025

Гость (15:42:36 06-07-2025) Сажать, сажать и еще раз сажать. Это уже не смешно. Это вред... А с населения ежемесячно берут плату за отведение сточных вод. а улучшений ни каких

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Гость

16:05:31 06-07-2025

Впервые синоптики смогли правильно предсказать дождь: с вечера субботы и всё воскресенье.

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Гость

18:16:11 06-07-2025

Гость (16:05:31 06-07-2025) Впервые синоптики смогли правильно предсказать дождь: с вече... Сейчас 18:15, а дождя нет. Кто обливнился?

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Гость

12:33:15 07-07-2025

Гость (18:16:11 06-07-2025) Сейчас 18:15, а дождя нет. Кто обливнился?... Суслика не видно, но он есть!

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