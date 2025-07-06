Грозы, ливни и град ожидаются в Алтайском крае 6 июля

Также синоптики прогнозируют шквалистый ветер

06 июля 2025, 06:00, ИА Амител

Источник фото: NOAA / unsplash.com

Теплая и дождливая погода установится в Алтайском крае 6 июля, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

По краю температура воздуха составит +20...+25 градусов. Будут грозы и дожди, местами сильные. При грозах ливни и град. Ветер подует западный, 8-13 м/с, местами порывы 17-22 м/с, при грозах шквалы 25 м/с и более.

В Барнауле термометры покажут +20...+22 градусов, также прогнозируются дождь и гроза. Скорость ветра — 8-13 м/с.