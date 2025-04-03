Летчики с разбившегося в Иркутской области Ту-22М3 находятся под наблюдением врачей

Самолет потерпел крушение недалеко от населенного пункта Буреть Усольского района

03 апреля 2025, 08:53, ИА Амител

Ту-22М3 / Фото: tupolev.ru/planes/tu-22m3/

Летчики с разбившегося ракетоносца Ту-22М3 в Иркутской области находятся под наблюдением врачей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

"Выжившие летчики находятся под наблюдением врачей", – рассказал глава региона.

Со слов Кобзева, самолет рухнул недалеко от населенного пункта Буреть Усольского района. На месте работают поисково-спасательная бригада и службы МЧС.

Напомним, при крушении самолета Ту-22М3 экипаж из четырех человек катапультировался, один летчик погиб. По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность. Пожара и повреждений на месте происшествия нет.