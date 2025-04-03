Один пилот погиб

03 апреля 2025, 00:10, ИА Амител

Ту-22М3 / Фото: tupolev.ru/planes/tu-22m3/

Стратегический ракетоносец Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Инцидент произошел во время планового полета. По информации ведомства, экипаж из четырех человек катапультировался, однако один летчик погиб. Больше информации на данный момент нет.

В министерстве уточнили, что Ту-22М3 упал в безлюдной местности, на земле разрушений не обнаружено.