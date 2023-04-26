Летел с горящим двигателем. Видео крушения МиГ-31 в Мурманской области

Пилоты смогли катапультироваться. Госпитализация им не потребовалась

26 апреля 2023, 22:59, ИА Амител

В Сети появились кадры падения истребителя МиГ-31 в Мурманской области. В ролике видно, как самолёт пролетел по небу с горящим двигателем.

Напомним, что инцидент произошёл в 10 км от города Мончегорска. Пилоты выполняли плановый учебный полёт, когда у самолёта загорелся один из двигателей, что привело к падению.

Пилоты смогли катапультироваться. Госпитализация им не потребовалась.