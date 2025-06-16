Летний фестиваль и денежные призы. Как пройдет молодежный проект "Смелость" в 2025 году

Молодые и амбициозные жители Алтайского края уже могут подать заявку на участие

16 июня 2025, 15:28, ИА Амител

Проект "Смелость" в 2024 году / Фото: проект "Смелость"

Молодежный проект "Смелость" третий год подряд пройдет в Алтайском крае: регистрация для участников началась 1 июня. В этот раз организаторы расширили не только список номинаций, но и программу проекта. Летом в Барнауле проведут "Смелость.Фест" – масштабный фестиваль спорта и музыки.

О том, как "Смелость" пройдет в 2025 году и как в нем поучаствовать, – в материале amic.ru.

Баскетбол и беседы о религии

"Смелость" ежегодно проходит в Алтайском крае с 2023 года. Проект организует центр амбиций "Сфера". Идея в том, чтобы находить среди молодежи самых активных и амбициозных, которые в будущем могли бы стать настоящими лидерами в какой-то сфере жизни региона. Участники проходят обучение у опытных экспертов, выполняют задания и создают собственные проекты.

"За три года молодежный проект "Смелость" стал для нас не просто инициативой, а важной историей жизни, делом, которое растет вместе с нами и с теми, для кого мы его создаем. В этом году главный слоган премии – "Смелые рождаются в России". Мы искренне хотим стать соавторами будущего, которое мы создаем для молодых людей по всей стране", – рассказал руководитель проекта Владимир Купин.Впервые в программу включили не только сам конкурс и образовательные форумы, но и молодежный фестиваль "Смелость.Фест", который пройдет 10 августа. Место проведения еще не определено, но это точно будет один из барнаульских парков.

На одной из площадок проведут необычный чемпионат по баскетболу: участники смогут посоревноваться в октагоне в формате "один на один". Победитель тоже будет всего один – он и заберет 50 тысяч рублей.

Также на фестивале будет работать лекторий. По словам организаторов, это не односторонние выступления спикеров, а открытые диалоги на разные темы. Например, планируется провести беседу атеиста со священником. Другая тема, которой посвятят одну из бесед, – финансовое давление, которые испытывает молодежь в начале своего жизненного пути.

Создавать настроение на протяжении всего дня будут местные диджеи, которые устроят концерт на главной сцене. Планируется и выступление большой российской звезды – но кто это будет, организаторы еще не решили. Ожидается, что фестиваль посетит не меньше четырех тысяч человек.

Фото: проект "Смелость"

Как пройдет конкурс и какие будут номинации?

В этом году номинации разделили по возрасту на две больших категории. Первая – для конкурсантов в возрасте от 18 до 35 лет. Они могут подать заявку по четырем направлениям:

"Лидеры креативных индустрий" – для тех, кто создает творческие проекты;

"Общественник года" – для руководителей и членов молодежных объединений;

"Молодой предприниматель" – для тех, кто занимается бизнесом в Алтайском крае.

"Добровольчество" – для руководителей и участников волонтерских организаций.

По итогам отбора к онлайн-этапу допустят 300 участников, а до очного финала доберется всего 100 человек. Победитель гран-при в этой категории получит 200 тысяч рублей.

Для возрастной категории от 14 до 17 лет организовали премию "Смелость. Поколение альфа" при поддержке гранта "Движения Первых". В ней будет пять номинаций:

"Автор взгляда" – для юных журналистов и блогеров;

"Двигатель прогресса" – для активистов, организаторов и лидеров школьных советов;

"Главный игрок" – для спортсменов;

"Творец идей" – для ребят, которые занимаются творчеством;

"Человек дела" – для волонтеров.

Здесь к онлайн-этапу допустят 200 человек. А финалистов тоже будет 100. Победитель гран-при получит 100 тысяч рублей.

Очный финал проекта "Смелость" пройдет в Барнауле 22–23 октября. Там же и наградят лучших.

А пока будут идти этапы конкурса, организаторы проведут для участников образовательные форумы в Барнауле и Рубцовске. Там молодые люди смогут перенять опыт у крутых экспертов, которые уже давно сделали себе имя в своей сфере.

Фото: проект "Смелость"

Все будут в равных условиях

Организаторы подчеркивают, что все участники окажутся в равных условиях. Прошлые заслуги жюри не учитывает: только то, которые человек делает в рамках проекта. Во время онлайн-этапа конкурсанты выполняют тестовые задания, а очный этап подразумевает командные деловые игры. Эксперты будут оценивать, как каждый участник действует в команде, адаптируется к меняющимся обстоятельствам и справляется со стрессом.

Чтобы принять участие в проекте, нужно зайти на сайт смелостьздесь.рф, выбрать нужную номинацию и заполнить анкету.