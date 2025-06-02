Для школьников это возможность заработать первые деньги, получить новый опыт и даже определиться с будущей профессией

02 июня 2025, 08:00, ИА Амител

Помощник продавца / Фото: unsplash.com / Judy Beth Morris

В Алтайском крае летом 2025 года только благодаря службе занятости смогут трудоустроиться более десяти тысяч подростков в рамках акции "Пятая трудовая четверть". В этом случае они смогут рассчитывать не только на зарплату, но и на дополнительную выплату. На поддержку занятости молодежи из регионального бюджета выделили 12 миллионов рублей. С какого возраста школьники могут официально трудоустроиться, как найти подработку на время летних каникул и при этом не нарваться на нерадивых работодателей, amic.ru рассказала консультант отдела специальных программ управления Алтайского края по труду и занятости Елена Брылякова.

Официальный путь – самый безопасный

Первый вопрос, волнующий подростков, которые планируют трудоустроиться летом: "Как найти надежную вакансию?" Государство об этом позаботилось: любой желающий школьник в возрасте от 14 до 18 лет может обратиться в службу занятости населения, где ему подберут подходящую подработку. Сделать это можно лично либо дистанционно. Во втором случае с логином и паролем от "Госуслуг" нужно зайти на портал "Работа России", заполнить заявление и анкету. Дальше центр занятости сам найдет подходящие варианты для юных соискателей.

Искать работу можно и самостоятельно: сегодня интернет пестрит заманчивыми предложениями для подростков, но далеко не все из них безопасны. Мошенники часто играют на желании ребят быстро заработать большие деньги. Помните: легальный работодатель никогда не попросит платить за трудоустройство.

"Если при приеме на работу не заключают официальный трудовой договор, обещают неправдоподобно высокую зарплату школьнику без опыта, просят предварительно заплатить за оформление, обучение или "страховку" – это повод насторожиться", – предостерегает Елена Брылякова.

Организации, с которыми взаимодействуют центры занятости (ЦЗН), проверенные: с каждой из них заключают договоры о совместной организации временного трудоустройства несовершеннолетних.

"Мы заключаем договоры с работодателями, которые готовы принимать на работу подростков. Вся информация о таких организациях размещается на интерактивном портале по труду и занятости Алтайского края. На дату 26 мая в Алтайском крае уже работают 990 человек, треть из них – из Барнаула. Всего этим летом трудоустроиться при содействии службы занятости смогут порядка десяти тысяч подростков со всего региона. Со школьниками заключат официальный трудовой договор и оформят электронную трудовую книжку", – объясняет Елена Брылякова.

Заключать трудовой договор самостоятельно подросток вправе с 16 лет. Для его оформления ребятам, которым исполнилось 14 лет, потребуется согласие родителей. Для трудоустройства детей-сирот и оставшихся без попечения родителей нужно письменное согласие органа опеки или законного представителя. Но независимо от возраста все несовершеннолетние предварительно должны пройти медицинский осмотр.

Какие вакансии предлагают работодатели?

Спектр вакансий, которые предлагают алтайские предприятия, разнообразный. Главное требование – работа должна быть легкой и не вредить здоровью подростков. Они могут быть задействованы при благоустройстве и озеленении территорий, уходе за памятниками и помощи при ремонте школ. Есть потребность в вожатых, курьерах, помощниках воспитателей, продавцах и делопроизводителях. Нужно только выбрать дело по душе.



Интересно, что работодатели тоже имеют право выбора. Когда организации подают в центр занятости заявку о потребности в несовершеннолетних работниках, они могут указать свои пожелания к соискателям. Это может быть уровень образования, опыт работы и другие критерии. Центр занятости при подборе будет это учитывать.

"Подростков трудоустраивают на предприятия и в организации, где условия труда и виды выполняемых работ соответствуют требованиям трудового законодательства, предусмотренным для лиц этой возрастной категории. Рабочие места подбираются с учетом места жительства, возможности организации оптимального режима труда и отдыха для подростков", – объясняет Елена Брылякова.

В условиях дефицита кадров работодатели заинтересованы в привлечении юных помощников в период летних каникул. Реальный сектор экономики тоже ищет таких сезонных сотрудников, при этом к массовому трудоустройству он не готов, отмечает Елена Брылякова. Если в 2022 году договоры с органами службы занятости на летний период заключили 143 такие организации, то в 2024 году их было только 115.

"Предприятия видят сложности из-за повышенной ответственности и постоянного контроля за подростками. Но в крае есть примеры и социально ответственного поведения организаций промышленности, сельского и лесного хозяйства, торговли. Все больше получает распространение практика, когда предприятие предоставляет возможность трудиться детям, внукам своих сотрудников", – рассказала Елена Брылякова.



Этот проект получил название "Горжусь, что с родителями тружусь". Он реализуется на таких крупных предприятиях, как Барнаульский пивоваренный завод, Алтайский завод прецизионных изделий, Барнаульский молочный комбинат, Барнаульский патронный завод, птицефабрика "Молодежная", Каменский ЛДК и других.

Сколько может заработать подросток?

Вопрос денег – один из самых значимых. Работодатели обычно платят подросткам исходя из МРОТ (22 440 рублей) плюс районный коэффициент. Но оплата производится в зависимости от выработки или пропорционально отработанному времени. А это время строго ограничено законом.

Четырнадцатилетние могут работать максимум 4 часа в день и 24 часа в неделю во время каникул. Для 16–17-летних планка выше: до 7 часов в день и 35 часов в неделю. В учебное время эти нормы сокращаются вдвое.

Чтобы поддержать молодых людей материально, в Алтайском крае участникам мероприятий по организации временного трудоустройства предусмотрены дополнительные выплаты от службы занятости. Каждый подросток за полный отработанный месяц получит по 2,5 тысячи рублей. Всего на эти нужды в бюджете региона заложено 12 миллионов, отметила Елена Брылякова.

"Летняя подработка для подростка – это не только шанс подзаработать, но и первый шаг во взрослую жизнь, который учит ответственности и, возможно, поможет определиться с будущей профессией. Главное – выбирать проверенные пути трудоустройства. Служба занятости взаимодействует с работодателями, гарантирующими официальное оформление и соблюдение всех трудовых прав юных работников. А это значит, что первый трудовой опыт оставит только положительные воспоминания и станет хорошим стартом для будущей карьеры", – заключила эксперт.