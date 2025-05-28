У подростков на Алтае значительно вырос интерес к работе. Сколько они хотят зарабатывать
Почти треть молодых людей позиционируют себя как "начинающие специалисты"
28 мая 2025, 16:42, ИА Амител
Растет ли среди молодежи Алтайского края интерес к трудоустройству, какие профессии у них в приоритете и на какую зарплату они рассчитывают, выяснили аналитики hh.ru.
"По данным базы резюме hh.ru, в этом году открыли или обновили свои резюме 6,4 тыс. соискателей Алтайского края в возрасте 14–18 лет – и это на 61% больше, чем годом ранее, что говорит о высоком интересе молодых соискателей к трудоустройству", – говорится в исследовании.
Почти треть молодых людей (28%) не ищут работу по конкретной профессии, а позиционируют себя как "начинающие специалисты" и готовы рассматривать разные предложения.
Молодежь проявляет интерес к трудоустройству в качестве:
- официанта или бариста (10% от всех активных резюме);
- упаковщика, комплектовщика (8%);
- менеджера по продажам, разнорабочего (по 6%);
- курьера (5%);
- специалиста контактного центра (5%).
"Медианная зарплата, на которую в этом году рассчитывают подростки Алтайского края, составила 29 900 рублей, и это чуть меньше, чем зарплатные ожидания молодежи в целом по СФО (30 000 рублей)", – отметили аналитики.
Ранее сообщалось, что почти половина барнаульцев считают, что ребенок может подрабатывать с 14 лет. Также стало известно, на какую работу чаще всего приглашали подростков в Алтайском крае в 2024 году.
17:48:36 28-05-2025
Может, не специалисты, а только учатся.
19:11:16 28-05-2025
Гость (17:48:36 28-05-2025) Может, не специалисты, а только учатся. ... ага, в школе)
20:12:14 28-05-2025
Ребята у нас в городе простым пацанам не устроится на работу с приличной зарплатой (дети крутых родителей да они при работе а мы нееет и никогда).В Москве можно найти и то нужно поискать вахта тоже а у нас к сожеленью нет.
13:26:44 29-05-2025
У подростков на Алтае значительно вырос интерес к работе. Похвально. У моего сынули, он уже давно взрослый и обеспеченный чел, также возникла тяга к коллекционированию дензнаков лет в 13-14. Для начала подметал площади старого базара по вечерам, разводил и продавал попугаев, благо клетки и птицы в наличие уже были, каких-то насекомых, аквариумных рыб- тонны воды в доме!!.. ремонт и прошивки гаджетов... Было бы желание и хотя бы один родитель с мозгами. Вместо родителя можно приплюсовать заботливого соседа. В итоге научился делать то, что другим недоступно чисто психологически.
13:48:39 29-05-2025
Дети хотят работать, потому что родители не могут обеспечить базовые потребности
14:15:07 29-05-2025
Гость (13:48:39 29-05-2025) Дети хотят работать, потому что родители не могут обеспечить... Ответ неверный. Родители, которые могут дать знания детям раз два и обсчитался. Поэтому, вы говорите о других, а думаете о себе.
08:31:30 30-05-2025
Гость (13:48:39 29-05-2025) Дети хотят работать, потому что родители не могут обеспечить... Базовые - могут ;) Реально голодающих или детей вот совсем без обуви (одни ботинки на двоих с братом) нет. У подростков уже "хотелки" появляются. В кино с друзьями или в Бургер Кинг, гаджет, чтобы не просто звонить и в интернет ходить, а определенной модели. И это нормально, если подросток летом будет работать на эти хотелки ;) Будет лучше понимать цену денег
16:36:14 29-05-2025
Надо начинать с себя. Трудно, болезненно, но если хотим выжить, то выживут по ходу думающие.