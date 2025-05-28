Почти треть молодых людей позиционируют себя как "начинающие специалисты"

28 мая 2025, 16:42, ИА Амител

Подросток подрабатывает / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Растет ли среди молодежи Алтайского края интерес к трудоустройству, какие профессии у них в приоритете и на какую зарплату они рассчитывают, выяснили аналитики hh.ru.

"По данным базы резюме hh.ru, в этом году открыли или обновили свои резюме 6,4 тыс. соискателей Алтайского края в возрасте 14–18 лет – и это на 61% больше, чем годом ранее, что говорит о высоком интересе молодых соискателей к трудоустройству", – говорится в исследовании.

Почти треть молодых людей (28%) не ищут работу по конкретной профессии, а позиционируют себя как "начинающие специалисты" и готовы рассматривать разные предложения.

Молодежь проявляет интерес к трудоустройству в качестве:

официанта или бариста (10% от всех активных резюме);

упаковщика, комплектовщика (8%);

менеджера по продажам, разнорабочего (по 6%);

курьера (5%);

специалиста контактного центра (5%).

"Медианная зарплата, на которую в этом году рассчитывают подростки Алтайского края, составила 29 900 рублей, и это чуть меньше, чем зарплатные ожидания молодежи в целом по СФО (30 000 рублей)", – отметили аналитики.

Ранее сообщалось, что почти половина барнаульцев считают, что ребенок может подрабатывать с 14 лет. Также стало известно, на какую работу чаще всего приглашали подростков в Алтайском крае в 2024 году.