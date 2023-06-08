Завод подготовил для детей своих работников много развлечений

08 июня 2023, 10:05, ИА Амител 4CQwVszH9pUhpmqE7mU

Праздник "Нортека" ко Дню защиты детей / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Каждый год барнаульский шинный завод "Нортек" проводит большой праздник ко Дню защиты детей. В этом году территория у памятника рабочим шинного наполнилась детским смехом в субботу, 3 июня. Жара не помешала сотрудникам и их детям весело провести время. Тем более что развлечений было масса: аквагрим, веломобили, игры, квесты, мастер-классы, стрельба из лука и многое другое. Amic.ru посмотрел, как прошёл праздник.

"Детям очень нравится"

А прошел он как всегда весело. "Лето оранжевого цвета" – так в этом году называлась праздничная программа – собрало около 200 человек. Чего тут только не было: дети помладше рисовали, играли с аниматорами и гордо щеголяли с аквагримом на лице, а более старшие катались на веломобиле и в больших надувных шарах, проходили квесты, игры и мастер-классы по оригами, а также стреляли из лука. И все ели сладкую вату и получали подарки. К некоторым локациям буквально выстраивались очереди из ребят.

Приходили сюда целыми семьями. Например, Канины: Руслан – изолировщик на "Нортеке" и супруга Наталья, оба работают на заводе. Говорят, что на предприятии очень развита социальная культура. Да и праздников тут проводят много: Новый год, 8 Марта, 23 Февраля, День химика и другие. Что важно, есть и специальные для детей. Такие, как 1 июня и 1 сентября, Новый год.

"В других местах, где я работала, не было праздников именно для детей. Но это же замечательно: можно прийти всей семьей. Ребенок доволен, счастлив, хоть пока и маленький. И это не только сплачивает сами семьи, но и коллектив в целом. Все очень круто, поэтому мы стараемся приходить на такие праздники", – рассказала Наталья. Сотрудники завода Руслан и Наталья Канины с сыном / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Еще один работник предприятия, Сергей, трудится на "Нортеке" сборщиком покрышек только восемь месяцев, но уже успел оценить и хорошую зарплату, и внимание руководства к сотрудникам. По словам мужчины, огромный плюс в том, что все мероприятия – бесплатные.

"Все очень здорово, детям нравится. Для меня это пока первое место работы, где так замечательно выстраивают досуг работников. Такие праздники очень укрепляет коллектив: пришли, в непринужденной обстановке пообщались, познакомились с семьями друг друга. Уже и работать вместе интереснее", – подчеркнул мужчина.

Сотрудник завода Сергей / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Ирина в службе охраны "Нортека" более 10 лет. И она приходит на такие праздники уже с внуками. Говорит, что подобные мероприятия на заводе давно стали доброй традицией.

"Дети в восторге, особенно от веломобиля. Организовано всегда все на высшем уровне, не придраться. Руководство большие молодцы, что делают такие вещи", – рассказала Ирина.

Сотрудница завода Ирина / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

"Объединение и поддержка команды"

Директор по производству "Нортек" Сергей Баркалов рассказал журналисту amic.ru, что главная цель праздников, которые завод устраивает для сотрудников, – объединение и поддержка большой команды сотрудников "Нортека".

"Мы проводим разные праздники, и не только чтобы развлечь детей и родителей, но и чтобы помочь: вручаем подарки, конфеты, сувениры, канцелярию, небольшой портфель. Недавно собирали жен, мужья которых участвуют в СВО, вручили денежные премии и сувенирные подарки", – прокомментировал Баркалов.

Сергей Бакалов / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Совсем недавно "Нортек" отмечал День химика, где 180 человек получили почетные награды за добросовестный труд. Еще 60 наградили и особо поблагодарили за помощь в восстановлении предприятия после крупного пожара в конце 2022 года.

По словам директора по производству, предприятие почти восстановилось после ЧП и уже вышло на прежние показатели. В планах – расширение, обновление оборудования и выход на китайский рынок.

Чтобы реализовать свои планы, завод ищет новых сотрудников. Вакансий много: начиная от грузчиков, уборщиков и водителей на погрузчики и заканчивая менеджерами и мастерами цехов. Им предлагают достойную зарплату, хорошие условия работы. Сотрудники могут бесплатно посещать спортзал, ходить на семейные мероприятия и получать другие преференции от завода.





























































Праздник "Нортека" ко Дню защиты детей / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Руководство предприятия намерено улучшать социальную культуру и условия труда на заводе, чтобы работать здесь было еще более престижно и привлекательно, подчеркнул Сергей Баркалов.

Он добавляет: "Нортек" – стратегически важный объект для региона и страны в целом. Предприятие уже давно стало брендом Алтайского края и все еще остается локомотивом на рынке производства шин. "Нортек" развивает экономику края и страны, формирует рабочие места и обеспечивает социальные гарантии сотрудникам.

Кстати, заработная плата на заводе выше средней по Алтайскому краю – здесь можно получать от 40 до 120 тысяч рублей в зависимости от специализации.

Сейчас "Нортек" производит около 300 позиций и наименований производственной линейки. Завод занимает первое место в стране по объему выпуска сельскохозяйственных и индустриальных шин и четвертое место по выпуску грузовых и легкогрузовых. Имеет развитую дилерскую сеть и продает шины как на территории РФ, так и в другие страны мира.

ООО "Нортек"

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