Лето заказывали? Какая погода будет в Алтайском крае и Барнауле на 9 Мая
Жаркая погода установится в регионе в День Победы
05 мая 2023, 08:15, ИА Амител
Погода в Алтайском крае на День Победы будет тёплой и идеальной для пеших прогулок. Ни дождя, ни сильного ветра синоптики не прогнозируют. Ночью столбики термометров покажут от +4 до +10 градусов. А днём станет по-летнему жарко. Об этом amic.ru сообщила начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.
"9 мая в районы Алтайского края будет поступать тёплый воздух из Средней Азии, поэтому температура воздуха начнёт расти. Если ещё в понедельник столбики термометров покажут в регионе от +23 до +28°С, то уже на День Победы у нас будет от +27 до +32°С. В Барнауле днём 9 мая ожидается от +27 до +29°С", – рассказала синоптик.
Такая жаркая погода сохранится в Алтайском крае и 10 мая.
О том, какие мероприятия пройдут в Барнауле 9 мая, а также где и в какое время прогремят праздничные салюты, читайте в нашем материале.
11:56:53 05-05-2023
Вот только власти Барнаула об этом не слышали((( В Новоалтайске и Бийске мэрами подписан документ о завершении отопительного сезона 4 и 5 мая соответственно, а в Барнауле опять нет!!!В этих городах на основании предстоящей жары на праздниках -власть услышала просьбы горожан и не стала дожидаться пресловутых 5 дней со среднесуточной температурой в 8 градусов. У нас же не просто не отключают, а наоборот включили сегодня на полную катушку! Полтора месяца, со средины марта ,мы мерзли, батареи были еле теплые, куда мы только не обращались! Сидели с обогревателями, а ответ был один- у вас же 20 градусов есть- это норма!! А сейчас 30 градусов- это тоже норма!? Почему СГК издевается над жителями Барнаула и власти ей потакают! Уже третий год одно и тоже! Уважаемые власти Барнаула взгляните на прогноз погоды на все предстоящие праздники- неужели это не основание для того, чтобы люди комфортно чувствовали себя в квартирах и не платили огромные деньги адскую жару! P.S. Куда обращаться в праздники за актом о перетопе?