Жаркая погода установится в регионе в День Победы

05 мая 2023, 08:15, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Погода в Алтайском крае на День Победы будет тёплой и идеальной для пеших прогулок. Ни дождя, ни сильного ветра синоптики не прогнозируют. Ночью столбики термометров покажут от +4 до +10 градусов. А днём станет по-летнему жарко. Об этом amic.ru сообщила начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

"9 мая в районы Алтайского края будет поступать тёплый воздух из Средней Азии, поэтому температура воздуха начнёт расти. Если ещё в понедельник столбики термометров покажут в регионе от +23 до +28°С, то уже на День Победы у нас будет от +27 до +32°С. В Барнауле днём 9 мая ожидается от +27 до +29°С", – рассказала синоптик.

Такая жаркая погода сохранится в Алтайском крае и 10 мая.

О том, какие мероприятия пройдут в Барнауле 9 мая, а также где и в какое время прогремят праздничные салюты, читайте в нашем материале.