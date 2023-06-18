Летучая мышь залетела в гости к жителям барнаульской многоэтажки
Пользователи отметили, что многих такой гость мог бы напугать
18 июня 2023, 15:10, ИА Амител
Фото: "В курсе 22"
Жители Барнаула рассказали о необычном госте, который наведался к ним в квартиру. Пост разместили в сообществе "В курсе 22".
Зверек расположился на подоконнике и немного погулял по расстеленному коврику. Куда он отправился дальше – неизвестно.
Пользователи в комментариях отметили, что многих такой неожиданный гость мог бы серьезно напугать.
Ранее сообщалось, что люди заметили стадо верблюдов, гуляющих в алтайском лесу.
17:43:14 18-06-2023
Так-то она спокойная кровопийца.Когда одна и в светлое время суток.
18:18:43 18-06-2023
Только не надо ловить летучую мышь руками , она укусит 100% самообороняясь .
14:09:42 19-06-2023
ГЛАВНОЕ НЕ ЕСТЬ!!!!!
16:28:20 19-06-2023
Гость (14:09:42 19-06-2023) ГЛАВНОЕ НЕ ЕСТЬ!!!!!... Оззи Осборн поддержал бы Вас.