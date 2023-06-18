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Летучая мышь залетела в гости к жителям барнаульской многоэтажки

Пользователи отметили, что многих такой гость мог бы напугать

18 июня 2023, 15:10, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"
Фото: "В курсе 22"

Жители Барнаула рассказали о необычном госте, который наведался к ним в квартиру. Пост разместили в сообществе "В курсе 22".

Зверек расположился на подоконнике и немного погулял по расстеленному коврику. Куда он отправился дальше – неизвестно.

Пользователи в комментариях отметили, что многих такой неожиданный гость мог бы серьезно напугать.

Ранее сообщалось, что люди заметили стадо верблюдов, гуляющих в алтайском лесу.

Барнаул

Комментарии 4

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Гость

17:43:14 18-06-2023

Так-то она спокойная кровопийца.Когда одна и в светлое время суток.

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Гость

18:18:43 18-06-2023

Только не надо ловить летучую мышь руками , она укусит 100% самообороняясь .

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Гость

14:09:42 19-06-2023

ГЛАВНОЕ НЕ ЕСТЬ!!!!!

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Гость

16:28:20 19-06-2023

Гость (14:09:42 19-06-2023) ГЛАВНОЕ НЕ ЕСТЬ!!!!!... Оззи Осборн поддержал бы Вас.

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