Летучая мышь залетела в гости к жителям барнаульской многоэтажки

Пользователи отметили, что многих такой гость мог бы напугать

18 июня 2023, 15:10, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"

Жители Барнаула рассказали о необычном госте, который наведался к ним в квартиру. Пост разместили в сообществе "В курсе 22".

Зверек расположился на подоконнике и немного погулял по расстеленному коврику. Куда он отправился дальше – неизвестно.

Пользователи в комментариях отметили, что многих такой неожиданный гость мог бы серьезно напугать.

Ранее сообщалось, что люди заметили стадо верблюдов, гуляющих в алтайском лесу.