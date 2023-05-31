Какие они сдают экзамены и когда их отправляют на военные сборы

31 мая 2023, 13:00, ИА Амител

Экзамен в ВУЦ / Фото: АлтГТУ

Все слышали о военном учебном центре АлтГТУ, но мало кто знает, что его студенты тоже сдают летнюю сессию. Только не самую обычную: у военных всё должно быть чётко и по графику, получил знания – докажи, что усвоил. Рассказываем, как проходит обучение и аттестация в ВУЦ.

Сразу на два фронта

На протяжении учебного года студенты осваивают военные специальности параллельно с гражданскими. Раз в неделю они надевают форму и изучают огневую, тактическую, а также строевую подготовку.

"Сессия в военном учебном центре начинается почти одновременно с обычной университетской, поэтому готовиться надо сразу на два фронта. Студенты, которые обучаются военным учётным специальностям первый год, сдают строевую и огневую подготовку, а также демонстрируют знание нормативных документов и устава", – рассказывает начальник военного учебного центра Андрей Воронин.

Сессия проходит так же, как и в вузе, – по билетам. Преподаватели ВУЦ оценивают сноровку и степень подготовки ребят. Например, как запускать танк, починить неисправность в автомобиле, разобрать автомат или рассказать его устройство.

























Экзамены в ВУЦ / Фото: АлтГТУ

Военные сборы

Выпускные курсы военного учебного центра сдают экзамены по своему должностному предназначению. За годы учёбы студенты полностью осваивают военную подготовку и военную специальность. После сессии их ждёт большой экзамен – учебные сборы, которые традиционно проходят в воинских частях.

Отправление происходит в начале июля, а уже 9 июля выпускники принимают присягу.

Месяц на сборах проходит с пользой: выпускники приобретают практические навыки и опыт в соответствии с военно-учётными специальностями. По окончании им присваивают воинское звание (лейтенант, сержант или рядовой) с последующим зачислением в запас.