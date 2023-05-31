Лейтенант, сержант, рядовой: в военном учебном центре АлтГТУ проходит сессия
Какие они сдают экзамены и когда их отправляют на военные сборы
31 мая 2023, 13:00, ИА Амител
Все слышали о военном учебном центре АлтГТУ, но мало кто знает, что его студенты тоже сдают летнюю сессию. Только не самую обычную: у военных всё должно быть чётко и по графику, получил знания – докажи, что усвоил. Рассказываем, как проходит обучение и аттестация в ВУЦ.
Сразу на два фронта
На протяжении учебного года студенты осваивают военные специальности параллельно с гражданскими. Раз в неделю они надевают форму и изучают огневую, тактическую, а также строевую подготовку.
"Сессия в военном учебном центре начинается почти одновременно с обычной университетской, поэтому готовиться надо сразу на два фронта. Студенты, которые обучаются военным учётным специальностям первый год, сдают строевую и огневую подготовку, а также демонстрируют знание нормативных документов и устава", – рассказывает начальник военного учебного центра Андрей Воронин.
Сессия проходит так же, как и в вузе, – по билетам. Преподаватели ВУЦ оценивают сноровку и степень подготовки ребят. Например, как запускать танк, починить неисправность в автомобиле, разобрать автомат или рассказать его устройство.
Военные сборы
Выпускные курсы военного учебного центра сдают экзамены по своему должностному предназначению. За годы учёбы студенты полностью осваивают военную подготовку и военную специальность. После сессии их ждёт большой экзамен – учебные сборы, которые традиционно проходят в воинских частях.
Отправление происходит в начале июля, а уже 9 июля выпускники принимают присягу.
Месяц на сборах проходит с пользой: выпускники приобретают практические навыки и опыт в соответствии с военно-учётными специальностями. По окончании им присваивают воинское звание (лейтенант, сержант или рядовой) с последующим зачислением в запас.
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