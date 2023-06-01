Льготники смогут получить скидки на ЖКХ до 50%

Размер скидки будет зависеть от категории

01 июня 2023, 11:58, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Льготники в России смогут платить за услуги ЖКХ на 30 или даже 50% меньше. Об этом сообщают "Известия".

Предполагается, что в зависимости от льготной категории получатель сможет рассчитывать на серьёзную скидку. Подтверждать разницу будет электронный сертификат.

Деньги начислят на счёт поставщика услуг.

Ранее управляющая отделением Социального фонда (СФР) по Алтайскому краю Ольга Клиндухова рассказала, куда обращаться, чтобы оформить материнский капитал.