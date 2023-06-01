Льготники смогут получить скидки на ЖКХ до 50%
Размер скидки будет зависеть от категории
01 июня 2023, 11:58, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Льготники в России смогут платить за услуги ЖКХ на 30 или даже 50% меньше. Об этом сообщают "Известия".
Предполагается, что в зависимости от льготной категории получатель сможет рассчитывать на серьёзную скидку. Подтверждать разницу будет электронный сертификат.
Деньги начислят на счёт поставщика услуг.
Ранее управляющая отделением Социального фонда (СФР) по Алтайскому краю Ольга Клиндухова рассказала, куда обращаться, чтобы оформить материнский капитал.
13:03:36 01-06-2023
Очень много всякого рода льготников. Поставщики ноют денег мало, подымают тарифы обычные люди платят дороже (кто не получает льготы) Замкнутый круг.
16:10:43 01-06-2023
Во многих регионах льгот гораздо больше! В Алтайском крае их минимум! В том же Омске у почетных доноров и по коммуналке скидка и проезд в общественном транспорте бесплатный, а у нас нет... Про Москву вообще молчу...
16:32:52 01-06-2023
В заметке всё не так. Льгота предоставляется физическому лицу, при условии, что он не имеет задолженности за коммунальные услуги. Поставщику услуг льготник платит в полном объёме, а вот соцзащита перечисляет сумму предоставленной льготы на лицевой счёт физического лица. Нет повода для нытья поставщиков.