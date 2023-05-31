Куда писать заявление, чтобы оформить маткапитал, рассказали в алтайском СФР
Вопрос многих новоиспечённых мам — куда писать заявление, чтобы оформить материнский капитал (и надо ли вообще это делать)
31 мая 2023, 13:45, Анастасия Бичакова
Управляющая отделением Социального фонда (СФР) по Алтайскому краю Ольга Клиндухова на пресс-конференции, которая прошла 31 мая на площадке регионального правительства, рассказала, куда подавать заявление, чтобы оформить материнский капитал.
Ответ такой: никуда.
С 15 апреля 2020 года процедура получения сертификата на маткапитал осуществляется в проактивном режиме. Это значит, что маткапитал оформляется автоматически.
"Механизм следующий: у женщины рождается ребёнок <...> Социальный фонд автоматически получает информацию об этом из ЗАГСа. Сотрудники СФР, в свою очередь, формируют сертификат и отправляют его в личный кабинет на "Госуслугах", – объяснила Клиндухова.
Также Ольга Клиндухова предостерегла жителей Алтайского края от мошенников, предлагающих обналичить материнский капитал незаконными путями.
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