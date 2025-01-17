Льготную ипотеку для чиновников запустили в России
Программа продлится до 1 февраля 2027 года
17 января 2025, 08:47, ИА Амител
Эксперимент со льготной ипотекой под 12% для чиновников, запущенный в 2024 году, продлится до 1 февраля 2027 года. Об этом сообщает РБК.
Такая программа отличается от других способом финансовой компенсации и величиной суммы, которая обеспечивается из бюджета. Процентную ставку по ипотеке госслужащим частично компенсирует государство. Однако доля ставки для заемщиков здесь больше, чем для других льготных ипотек.
Главная особенность программы – предоставление субсидий на девять лет. Если чиновник берет ипотеку на более длительный срок, за остаток периода он расплачивается полностью самостоятельно.
"25% от этой суммы предназначены на погашение первоначального взноса в банке, где будет взята ипотека. 75% оставшихся пойдет на погашение тела кредита. Деньги будут вноситься равными долями в течение девяти лет", – пишет РБК.
В отличие от других программ льготного ипотечного кредитования, здесь есть возможность компенсировать часть стоимости жилья, но в четко установленных пределах.
В эксперименте участвуют 90 сотрудников из пяти ведомств: Министерства труда, Министерства финансов, Федеральной налоговой службы, Министерства строительства, а также Территориальных подразделений Федерального казначейства.
09:01:50 17-01-2025
Ну хотя бы о самых незащищённых слоях позаботились
09:06:29 17-01-2025
- " Процентную ставку по ипотеке госслужащим частично компенсирует государство. Однако доля ставки для заемщиков здесь больше, чем для других льготных ипотек." - "В эксперименте участвуют 90 сотрудников из пяти ведомств: Министерства труда, Министерства финансов, Федеральной налоговой службы, Министерства строительства, а также Территориальных подразделений Федерального казначейства."------ Зарплаты этих чиновников не хилые, так что повышенная доля ставки, для них это укус комара.
13:26:37 17-01-2025
Филипп Филиппыч (09:06:29 17-01-2025) - " Процентную ставку по ипотеке госслужащим частично компен... 35-1540 тыс. это нехилая зарплата?
14:27:38 17-01-2025
Гость (13:26:37 17-01-2025) 35-1540 тыс. это нехилая зарплата?... Чтоб нам так жить! 1.5 мульена в месяц!
04:44:26 18-01-2025
Гость (13:26:37 17-01-2025) 35-1540 тыс. это нехилая зарплата?... я знаю людей которые по честному поднимают по 400 в мес. уникальными умениями
10:30:44 17-01-2025
Прекратите нападать на незащищенные слои населения
13:37:47 17-01-2025
ффф (10:30:44 17-01-2025) Прекратите нападать на незащищенные слои населения... Отличный сарказм!
04:43:48 18-01-2025
и будет она работать ЛУЧШЕ чем прога по предоставлению жилья сиротам, да же? да стопроц
13:26:49 18-01-2025
Давно пора заменить чиновников. Всех сразу. На тех, у кого есть совесть.