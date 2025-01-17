Льготную ипотеку для чиновников запустили в России

Программа продлится до 1 февраля 2027 года

17 января 2025, 08:47, ИА Амител

Стройка / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Эксперимент со льготной ипотекой под 12% для чиновников, запущенный в 2024 году, продлится до 1 февраля 2027 года. Об этом сообщает РБК.

Такая программа отличается от других способом финансовой компенсации и величиной суммы, которая обеспечивается из бюджета. Процентную ставку по ипотеке госслужащим частично компенсирует государство. Однако доля ставки для заемщиков здесь больше, чем для других льготных ипотек.

Главная особенность программы – предоставление субсидий на девять лет. Если чиновник берет ипотеку на более длительный срок, за остаток периода он расплачивается полностью самостоятельно.

"25% от этой суммы предназначены на погашение первоначального взноса в банке, где будет взята ипотека. 75% оставшихся пойдет на погашение тела кредита. Деньги будут вноситься равными долями в течение девяти лет", – пишет РБК.

В отличие от других программ льготного ипотечного кредитования, здесь есть возможность компенсировать часть стоимости жилья, но в четко установленных пределах.

В эксперименте участвуют 90 сотрудников из пяти ведомств: Министерства труда, Министерства финансов, Федеральной налоговой службы, Министерства строительства, а также Территориальных подразделений Федерального казначейства.