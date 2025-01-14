"Семейная ипотека" подстегнула рост выдачи кредитов в декабре 2024 года

Несмотря на рост в декабре, выдачи ипотеки в России в 2024 году упали на 39% по сравнению с рекордным 2023 годом

14 января 2025, 17:00, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

По оценке ВТБ, в декабре 2024 года выдачи ипотеки в России составили более 270 млрд рублей, что на 4% превысило результат ноября. По сравнению с декабрем 2023 года продажи жилищных кредитов все равно оказались ниже.

Основной объем выдач ипотеки в декабре ожидаемо пришелся на господдержку, прежде всего – семейную. Доля этой программы достигла максимального за год значения – 84%.

В целом по итогам 2024 года продажи ипотеки в России составили около 4,8 трлн рублей, следует из предварительных подсчетов банка. Это на 39% ниже результата рекордного в истории 2023 года, когда выдачи составили 7,8 трлн рублей, но сопоставимо с итогами 2022 года (4,9 трлн).

ВТБ в 2024 году оформил около 200 тыс. ипотечных кредитов на 1 трлн рублей – на треть меньше, чем годом ранее. Как и в целом на рынке, основной объем продаж (более 60%) пришелся на "Семейную ипотеку", которой воспользовались около 78 тыс. клиентов, получив на покупку новостроек свыше 466 млрд рублей.

На фоне экстравысоких ставок по базовым банковским программам средний размер кредита сократился с 4,4 млн до 3,8 млн рублей. По господдержке средний "чек" практически не изменился, составив 5,6 млн рублей.

"В этом году многое будет зависеть от новых инициатив правительства по поддержке спроса на "Семейную ипотеку", которая снова должна стать драйвером всего ипотечного рынка", – отметил начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин.

По его словам, банки будут фокусироваться на работе с уже имеющимся кредитным портфелем, повышении качества обслуживания и расширении сервисов для неипотечных сделок.