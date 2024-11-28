НОВОСТИНедвижимость

Льготную ипотеку для молодежи предложили ввести в российских регионах

По мнению эксперта, это улучшит ситуацию на рынке труда и закроет потребности граждан в жилье

28 ноября 2024, 14:40, ИА Амител

Строительство в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Строительство в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Новый вид льготной ипотеки предлагают ввести в российских регионах с большим оттоком кадров. Программа будет ориентирована на молодых специалистов. Об этом сообщает "Газета.ru".

"Целесообразно в регионах с оттоком кадров предусмотреть льготные ипотечные программы для молодежи. При этом важным условием предоставления такой ипотеки должно быть требование к минимальному периоду отработки в соответствующем субъекте России (например, десять лет)", – заявил кандидат экономических наук Игорь Балынин.

По мнению экономиста, такая программа ипотечного кредитования решит сразу несколько проблем. С ее помощью можно удовлетворить потребности граждан в жилье и улучшить ситуацию на рынке труда. При этом Балынин отметил, что разница между рыночной и льготной ставкой компенсировалась бы за счет средств федерального бюджета.

Эксперт уверен, что такое решение может выступить драйвером развития рынка недвижимости. Это касается регионов, где строительство нового жилья идет медленно.

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

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Россия ипотека

Комментарии 6

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Гость

15:09:21 28-11-2024

Врачам, учителям, айтишникам, семейная ипотека ,молодежи и еще куче льготников....
Остаются избранные "пенсионеры" и небольшая группка людей, которые по какой-то причине недостойны .

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Гость

15:12:52 28-11-2024

Гость (15:09:21 28-11-2024) Врачам, учителям, айтишникам, семейная ипотека ,молодежи и е... зачем пенсионерам ипотека?

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Светлана

21:22:29 28-11-2024

Гость (15:12:52 28-11-2024) зачем пенсионерам ипотека?... их сейчас по программе КРТ будут расселять, а старые домики сносить. На аналогичную новую хату никак не хватит(((((. А вот вам и ипотека!

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Гость

15:12:59 28-11-2024

Гость (15:09:21 28-11-2024) Врачам, учителям, айтишникам, семейная ипотека ,молодежи и е... Молодежь вроде считается до 35 лет, остальные (кроме врачей, учителей, айтишников и некоторых семей со связями) обществу не очень нужны.

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Гость

17:53:18 28-11-2024

Начал про подержку молодежи, а потом проговорился, что реальная цель - дать заработать застройщикам и банкам

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Гость

18:41:11 28-11-2024

Ипотека, в принципе, не должна быть более 5-10%. Это основной стимул улучшения жилья, повышения рождаемости. Достойное жилье для граждан - одна из целей нормального государства. А рост цен на квадратный метр должна ФАС контролировать.

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