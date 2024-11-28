Льготную ипотеку для молодежи предложили ввести в российских регионах

По мнению эксперта, это улучшит ситуацию на рынке труда и закроет потребности граждан в жилье

28 ноября 2024, 14:40, ИА Амител

Строительство в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Новый вид льготной ипотеки предлагают ввести в российских регионах с большим оттоком кадров. Программа будет ориентирована на молодых специалистов. Об этом сообщает "Газета.ru".

"Целесообразно в регионах с оттоком кадров предусмотреть льготные ипотечные программы для молодежи. При этом важным условием предоставления такой ипотеки должно быть требование к минимальному периоду отработки в соответствующем субъекте России (например, десять лет)", – заявил кандидат экономических наук Игорь Балынин.

По мнению экономиста, такая программа ипотечного кредитования решит сразу несколько проблем. С ее помощью можно удовлетворить потребности граждан в жилье и улучшить ситуацию на рынке труда. При этом Балынин отметил, что разница между рыночной и льготной ставкой компенсировалась бы за счет средств федерального бюджета.

Эксперт уверен, что такое решение может выступить драйвером развития рынка недвижимости. Это касается регионов, где строительство нового жилья идет медленно.