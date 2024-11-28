Льготную ипотеку для молодежи предложили ввести в российских регионах
По мнению эксперта, это улучшит ситуацию на рынке труда и закроет потребности граждан в жилье
28 ноября 2024, 14:40, ИА Амител
Новый вид льготной ипотеки предлагают ввести в российских регионах с большим оттоком кадров. Программа будет ориентирована на молодых специалистов. Об этом сообщает "Газета.ru".
"Целесообразно в регионах с оттоком кадров предусмотреть льготные ипотечные программы для молодежи. При этом важным условием предоставления такой ипотеки должно быть требование к минимальному периоду отработки в соответствующем субъекте России (например, десять лет)", – заявил кандидат экономических наук Игорь Балынин.
По мнению экономиста, такая программа ипотечного кредитования решит сразу несколько проблем. С ее помощью можно удовлетворить потребности граждан в жилье и улучшить ситуацию на рынке труда. При этом Балынин отметил, что разница между рыночной и льготной ставкой компенсировалась бы за счет средств федерального бюджета.
Эксперт уверен, что такое решение может выступить драйвером развития рынка недвижимости. Это касается регионов, где строительство нового жилья идет медленно.
15:09:21 28-11-2024
Врачам, учителям, айтишникам, семейная ипотека ,молодежи и еще куче льготников....
Остаются избранные "пенсионеры" и небольшая группка людей, которые по какой-то причине недостойны .
15:12:52 28-11-2024
Гость (15:09:21 28-11-2024) Врачам, учителям, айтишникам, семейная ипотека ,молодежи и е... зачем пенсионерам ипотека?
21:22:29 28-11-2024
Гость (15:12:52 28-11-2024) зачем пенсионерам ипотека?... их сейчас по программе КРТ будут расселять, а старые домики сносить. На аналогичную новую хату никак не хватит(((((. А вот вам и ипотека!
15:12:59 28-11-2024
Гость (15:09:21 28-11-2024) Врачам, учителям, айтишникам, семейная ипотека ,молодежи и е... Молодежь вроде считается до 35 лет, остальные (кроме врачей, учителей, айтишников и некоторых семей со связями) обществу не очень нужны.
17:53:18 28-11-2024
Начал про подержку молодежи, а потом проговорился, что реальная цель - дать заработать застройщикам и банкам
18:41:11 28-11-2024
Ипотека, в принципе, не должна быть более 5-10%. Это основной стимул улучшения жилья, повышения рождаемости. Достойное жилье для граждан - одна из целей нормального государства. А рост цен на квадратный метр должна ФАС контролировать.