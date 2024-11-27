НОВОСТИЭкономика

Лимиты на семейную ипотеку в России распределят по-новому

Новый механизм перераспределения заработает с 15 декабря

27 ноября 2024, 15:25, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru
Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

Система перераспределения лимитов по семейной ипотеке между банками заработает в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минфин РФ.

"Новый механизм с автоматической возможностью выдавать кредиты банками при наличии объема неиспользованных лимитов начнет действовать с 15 декабря. На 2025 год в рамках программы будет увеличен лимит на 2,4 триллиона рублей", – заявили в Министерстве финансов РФ.

Сейчас в ведомстве работают над усовершенствованием данной системы.

Ранее Сбер вновь исчерпал лимиты по семейной ипотеке. Однако банк продолжает прием заявок и перейдет к оформлению сделок, когда правительство снова выделит средства.

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НОВОСТИЭкономика
Россия ипотека

Комментарии 1

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Гость

15:38:04 27-11-2024

Если лимит собираются увеличить НА 2.4 триллиона рублей, то сколько составляет весь лимит? Бюджет всей страны всего 37 триллионов. Похоже эти лимиты вовсе не для ипотечников, потому что перетекают они в одни и те же карманы.

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