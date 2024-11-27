Лимиты на семейную ипотеку в России распределят по-новому

Новый механизм перераспределения заработает с 15 декабря

27 ноября 2024, 15:25, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

Система перераспределения лимитов по семейной ипотеке между банками заработает в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минфин РФ.

"Новый механизм с автоматической возможностью выдавать кредиты банками при наличии объема неиспользованных лимитов начнет действовать с 15 декабря. На 2025 год в рамках программы будет увеличен лимит на 2,4 триллиона рублей", – заявили в Министерстве финансов РФ.

Сейчас в ведомстве работают над усовершенствованием данной системы.

Ранее Сбер вновь исчерпал лимиты по семейной ипотеке. Однако банк продолжает прием заявок и перейдет к оформлению сделок, когда правительство снова выделит средства.