Льготную ипотеку для участников СВО предложили ввести в Госдуме
Программа может затронуть более 700 тыс. человек и принести в бюджет страны свыше триллиона рублей
06 декабря 2024, 07:45, ИА Амител
Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов предложил создать программу льготной ипотеки для участников СВО. Об этом сообщает РИА Новости.
"Сегодня мы должны поддержать наших героев-защитников, участников СВО как никого другого, дать им возможность улучшить свои жилищные условия. Здесь необходима отдельная льготная ипотечная программа со следующими условиями: первое – процентную ставку важно установить на уровне 2%, по аналогии с ипотекой в новых регионах, второе – кредитные лимиты, по аналогии с семейной ипотекой, должны быть установлены на уровне 12 миллионов для Москвы, Петербурга, Московской и Ленинградской областей, и на уровне 6 миллионов – для всех остальных", – заявил Колунов.
По словам парламентария, возможность оформления ипотеки должны получить либо сами участники СВО, либо их супруги, а также вдовы и вдовцы, но единожды. Программа, по его мнению, должна иметь адресный характер, чтобы жилье можно было приобрести только в регионе прописки. Это предотвратит "разогрев" рынка в столице и центральных субъектах страны.
Колунов утверждает, что подобная программа может затронуть более 700 тыс. участников СВО и принести в экономику страны свыше 1 трлн рублей. Соответствующее предложение депутат направит в Минфин России в ближайшее время.
08:10:54 06-12-2024
Все равны, но некоторые ровнее. А потом вопросы Набиулиной задают мол почему инфляция не замедляется. Конечно она не будет замедляться, если вы в одном месте кран перекрываете а в другом открываете на полную. Смысла в таких действиях чуть больше чем никакого.
09:05:07 06-12-2024
Так они вроде итак хорошо зарабатывают, могут и без ипотеки приобрести жилье
09:57:50 06-12-2024
Гость (09:05:07 06-12-2024) Так они вроде итак хорошо зарабатывают, могут и без ипотеки ... При нынешних ставках уже и их з\п на взнос по ипотеке не хватит.
09:11:04 06-12-2024
Вот пусть они и размножаются
10:16:57 06-12-2024
собственно, могли бы и просто квартирешку дать кому надо.
пару-тройку коррупционных дел до конфискации довести - и достаточно для этого.
22:46:35 06-12-2024
бесплатно нужно давать этим людям квартиры!!! вы представляете что там люди терпят и все равно защищают интересы Родины?! они же герои все абсолютно!