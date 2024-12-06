Льготную ипотеку для участников СВО предложили ввести в Госдуме

Программа может затронуть более 700 тыс. человек и принести в бюджет страны свыше триллиона рублей

06 декабря 2024, 07:45, ИА Амител

Вид на здание Госдумы / Фото: duma.gov.ru

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов предложил создать программу льготной ипотеки для участников СВО. Об этом сообщает РИА Новости.

"Сегодня мы должны поддержать наших героев-защитников, участников СВО как никого другого, дать им возможность улучшить свои жилищные условия. Здесь необходима отдельная льготная ипотечная программа со следующими условиями: первое – процентную ставку важно установить на уровне 2%, по аналогии с ипотекой в новых регионах, второе – кредитные лимиты, по аналогии с семейной ипотекой, должны быть установлены на уровне 12 миллионов для Москвы, Петербурга, Московской и Ленинградской областей, и на уровне 6 миллионов – для всех остальных", – заявил Колунов.

По словам парламентария, возможность оформления ипотеки должны получить либо сами участники СВО, либо их супруги, а также вдовы и вдовцы, но единожды. Программа, по его мнению, должна иметь адресный характер, чтобы жилье можно было приобрести только в регионе прописки. Это предотвратит "разогрев" рынка в столице и центральных субъектах страны.

Колунов утверждает, что подобная программа может затронуть более 700 тыс. участников СВО и принести в экономику страны свыше 1 трлн рублей. Соответствующее предложение депутат направит в Минфин России в ближайшее время.