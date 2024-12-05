Задолженность по ипотеке выросла в Алтайском крае до 209 млрд рублей
Из-за масштабных льготных программ жилье для россиян стало менее доступным
05 декабря 2024, 15:35, ИА Амител
Задолженность по ипотечным кредитам на 1 ноября 2024 года составила 209 млрд рублей. Годовой прирост – 8%. Об этом сообщил управляющий региональным отделением Центробанка Андрей Иванов в рамках круглого стола "Строительный комплекс Алтайского края в современных реалиях, перспективы, задачи и решения на 2025 год", организованного региональным Союзом строителей и радиостанцией Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул 4 декабря.
"С января по октябрь 2024 года было выдано 16 тыс. ипотек на общую сумму 46 млрд рублей. Объем просрочки по ипотеке вырос за год на 320 млн рублей и произошел рост на 1,7%", – поделился статистическими данными Иванов.
По словам эксперта, в период с июля по сентябрь впервые наблюдались отрицательные месячные темпы прироста по задолженности. К разгону цен на недвижимость привело широкое распространение льготных ипотечных программ, а также увеличение спроса. Однако даже после отмены безадресной программы цены продолжают расти.
Согласно данным Росстата, средняя стоимость квадратного метра в новостройке по Алтайскому краю на конец третьего квартала составляла 122 тыс. рублей, на вторичном рынке – 93 тыс. рублей. Разрыв в ценах на жилье в новостройках и во "вторичке" вырос до 31%.
За четыре года широкого действия ипотечных госпрограмм стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке удвоилась, а на первичном выросла в 2,5 раза. Андрей Иванов утверждает, что для большинства граждан доступность жилья из-за масштабных льготных программ не выросла, а, наоборот, снизилась.
16:10:54 05-12-2024
Ну, если это не опечатка, что задолженность по ипотеке в Алтайском крае уже 209 млрд. рублей при бюджете края на 2025-й год в 179 млрд. рублей, то финиш с ипотечной пирамидой виден невооруженным глазом. Аминь
16:25:01 05-12-2024
Гость (16:10:54 05-12-2024) Ну, если это не опечатка, что задолженность по ипотеке в Алт... Да . это так
21:25:13 05-12-2024
Гость (16:10:54 05-12-2024) Ну, если это не опечатка, что задолженность по ипотеке в Алт... Опечатка конечно же, или эксперт не знает что несёт. 209 миллионов там.
Если взять платеж 50000 в мес, то для 209 млрд. задолженности пропустить ежемесячный платеж должны были 4 миллиона человек. Столько людей во всем Алтайском крае нет.
06:26:17 06-12-2024
Гость (21:25:13 05-12-2024) Опечатка конечно же, или эксперт не знает что несёт. 209 мил... У меня, например, платеж 15 500 в мес
17:11:33 05-12-2024
надо по закону. есть долг по ипотеке - забирать квартиру. тогда и цены вниз пойдут
19:10:20 05-12-2024
Цены вниз на квартиры не пойдут никогда, при любом раскладе цена будет расти и очень сильно
19:29:16 05-12-2024
Гость (19:10:20 05-12-2024) Цены вниз на квартиры не пойдут никогда, при любом раскладе ...
Да-да, на квартиры цены вниз не пойдут. Они полетят вниз за квадратный метр, как в Японии в 90-х и в США в 00-х. Мы ведь строили ипотечную пирамиду точно также, как они когда то, и точно знаем что произойдёт.
21:18:17 05-12-2024
Гость (19:29:16 05-12-2024) Да-да, на квартиры цены вниз не пойдут. Они полетят вниз... да-да... надо только подождать...
22:08:31 05-12-2024
Гость (19:29:16 05-12-2024) Да-да, на квартиры цены вниз не пойдут. Они полетят вниз... К сожалению в нашей стране цены вниз на квартиры не полетят. Никогда
06:09:03 06-12-2024
Гость (22:08:31 05-12-2024) К сожалению в нашей стране цены вниз на квартиры не полетят.... Строители не будут продавать квартиры в построенном доме дешевле, чем им обойдется квартира в доме, который начнут строить. В стране инфляция. Ограничат рынок, сократят штат. Но дешевле не будет. Максимум - чисто символическая скидка и бейсболка в подарок
06:24:44 06-12-2024
Гость (22:08:31 05-12-2024) К сожалению в нашей стране цены вниз на квартиры не полетят....
Не разрушай мечты бездельников из трущоб Восточного и Осипухи!
08:51:23 06-12-2024
не может быть такого! зарплаты ведь растут быстрее чем их тратить успеваем
10:39:26 06-12-2024
Кто бы сомневался! Зарплаты копеечные, это только пишут, что все чуть не по сотне получают, цены растут на всё как на дрожжах. Людей загнали в вечную кабалу и просвета нет. Еще и ипотека растет каждый день. Эй вы там, наверху! Очнитесь, снимите розовые очки! У нас зарплаты 25-30, а пенсии - 13-15 тысяч. Как на это жить? И вы хотите, чтобы ещё и детей рожали, при этом платили ипотеку 30 лет за конуру?
10:44:59 06-12-2024
Футболисты, полуголый шоу-бизнес получают миллионы, артисты - сотни тысяч за один спектакль, а работяги - в шахтах, на полях, за станком, за рулем - копейки. У нас помнят о врачах, которые умудряются работать на 3-4 работах одновременно (вот почему-то у шахтеров так не выходит), и учителях. А остальные, видимо, не люди.