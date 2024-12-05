Задолженность по ипотеке выросла в Алтайском крае до 209 млрд рублей

Из-за масштабных льготных программ жилье для россиян стало менее доступным

05 декабря 2024, 15:35, ИА Амител

Стройка в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Задолженность по ипотечным кредитам на 1 ноября 2024 года составила 209 млрд рублей. Годовой прирост – 8%. Об этом сообщил управляющий региональным отделением Центробанка Андрей Иванов в рамках круглого стола "Строительный комплекс Алтайского края в современных реалиях, перспективы, задачи и решения на 2025 год", организованного региональным Союзом строителей и радиостанцией Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул 4 декабря.

"С января по октябрь 2024 года было выдано 16 тыс. ипотек на общую сумму 46 млрд рублей. Объем просрочки по ипотеке вырос за год на 320 млн рублей и произошел рост на 1,7%", – поделился статистическими данными Иванов.

По словам эксперта, в период с июля по сентябрь впервые наблюдались отрицательные месячные темпы прироста по задолженности. К разгону цен на недвижимость привело широкое распространение льготных ипотечных программ, а также увеличение спроса. Однако даже после отмены безадресной программы цены продолжают расти.

Согласно данным Росстата, средняя стоимость квадратного метра в новостройке по Алтайскому краю на конец третьего квартала составляла 122 тыс. рублей, на вторичном рынке – 93 тыс. рублей. Разрыв в ценах на жилье в новостройках и во "вторичке" вырос до 31%.

За четыре года широкого действия ипотечных госпрограмм стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке удвоилась, а на первичном выросла в 2,5 раза. Андрей Иванов утверждает, что для большинства граждан доступность жилья из-за масштабных льготных программ не выросла, а, наоборот, снизилась.