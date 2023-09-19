Льготную ипотеку хотят запретить брать без регистрации в регионе, где находится жилье

По мнению экспертов, это поможет ограничить рост цен на недвижимость в регионах

19 сентября 2023, 11:00, ИА Амител

Стройка / Фото: amic.ru

Группа депутатов Госдумы предложила ужесточить условия получения льготной ипотеки, запретив брать ее без регистрации в регионе, где планируется покупка жилья, пишут "Известия".

Документ уже направили в Минстрой. Как отмечают авторы инициативы, сейчас многие заемщики используют льготную ипотеку с инвестиционной целью – для покупки жилья в нескольких регионах, а это увеличивает цены.

"Чем больше мы субсидируем ипотеку, тем больше растет пузырь ипотечного кредитования. В Москве, Санкт-Петербурге и Сочи рынок уже перегрет. В этих городах субсидированная ипотека пользуется огромным спросом и приводит к росту цен на жилье", – пояснил депутат ГД Сергей Колунов.

При этом лимит средств по льготной ипотеке для Московского региона, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области самый высокий – до 12 млн рублей, что создает давление на бюджет. В остальных регионах лимит составляет 6 млн рублей.

По мнению экспертов, ограничение льготной ипотеки действительно необходимо, поскольку это поможет отсеять злоупотребляющих госпрограммами, из-за чего растут цены на жилье.