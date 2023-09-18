Программа "двигала" строительную отрасль три года

18 сентября 2023, 08:15, ИА Амител

Частные дома в пригороде Барнаула / Фото: amic.ru

Рынок малоэтажного строительства пригорода Барнаула впервые за несколько лет столкнется со сложностями. Временная "заморозка" сельской ипотеки, которая стимулировала развитие этой сферы, возможно, приведет к падению спроса на дома. Однако строители оптимистичны: они считают, что другие программы господдержки, которые пока продолжают работать, смогут стать достойной заменой. Что сейчас происходит на рынке загородного жилья, сколько стоят дома и будет ли снижение цен – в материале amic.ru.

Вынужденные альтернативы

Первые последствия приостановки сельской ипотеки барнаульские фирмы, работающие в сфере малоэтажного жилья, уже ощутили. По словам руководителя компании "Два этажа" Андрея Берга, некоторые клиенты уже отказались от покупки домов. Однако пока это лишь те семьи, которые рассчитывали взять по программе максимально доступный лимит, – 12 млн рублей.

"Других госпрограмм, где можно было бы оформить такую же сумму, пока нет. Если же семьи планировали взять заем в районе 6 млн, они переориентировались на семейную ипотеку или господдержку", – сообщил amic.ru Андрей Берг.

Сельская ипотека – вообще неоднозначный продукт, ведь не у всех желающих получалось его оформить, а лимиты по программе в банках быстро заканчивались, добавил руководитель компании "Фирсова Слобода" Михаил Кочетов. Однако, несмотря на все минусы, именно ипотека под 3% помогла возникнуть в пригороде Барнаула нескольким крупным коттеджным поселкам.

"Пока я не вижу охлаждения. Очень сильно влияет и инвестиционный фактор. Купить квартиру в инвестиционных целях уже невозможно и не имеет смысла. Люди нашли нишу загородной недвижимости. Наряду с сельской ипотекой люди приобретают по семейной, госпрограмме, для IT-специалистов. Их не свернули, люди "шевелятся", – говорит строитель.

Без катастрофы

Строители считают, что отмена сельской ипотеки вряд ли повлияет на цены. Кстати, сейчас, по данным президента Союза риелторов Барнаула и Алтая Марины Ракиной, один квадратный метр загородного жилья стоит в среднем 85 тыс. рублей (для сравнения: средняя цена новостроек в Барнауле достигла уже 130 тыс. рублей).

"Рынок, конечно, присядет на какой-то объем, но радикальных изменений мы не ждем, не думаю, что это отразится на ценах. Они будут в рамках общеэкономической ситуации по стране", – отметил Михаил Кочетов.

Андрей Берг предположил, что снижение цен возможно, но только у предпринимателей, которые не являются аккредитованными застройщиками, подрядчиками, а продают готовые дома как физлица.

После приостановки сельской ипотеки они не смогут реализовывать объекты по другим программам (семейной, господдержки), где продажа возможна только от юрлица.

"Если человек не аккредитован как подрядчик, он будет продавать на общих условиях, как вторичное жилье. А ипотека на готовые объекты – в районе 15%. Чтобы компенсировать разницу платежа, возможно, люди начнут снижать стоимость домов", – считает эксперт.

А вот строительные компании, добавляет он, вряд ли смогут "уронить" цены, ведь сейчас дорожают многие строительные материалы и комплектующие, есть определенный дефицит товаров, растет стоимость рабочей силы.

"Снижение вероятно лишь в одном случае: если будет затяжной кризис и компании, чтобы существовать, начнут продавать в убыток, в ноль. Как можно снизить стоимость продукта, если заложены дорогие материалы?" – говорит он.

В целом эксперты считают, что рынок загородного жилья барнаульского пригорода достойно выдержит временное и недолгое отсутствие сельской ипотеки. Однако если пауза затянется, то, вероятно, развитие этого сектора может затормозиться.

Справка

Сельская ипотека стартовала в России в 2020 году в качестве эксперимента, чтобы поддержать россиян в период "коронакризиса". Программа, позволяющая купить или построить жилье под 3%, стала очень востребованной и популярной, поэтому ее несколько раз продлевали, а затем и вовсе сделали бессрочной.

Однако в августе 2023 года, после роста ключевой ставки Центробанка до 12%, Минсельхоз заявил, что приостанавливает выдачу сельской ипотеки. Это связано с тем, что ведомству приходится компенсировать банкам разницу между ставкой программы и рефинансирования ЦБ.

В середине августа 2023-го ведомство заявляло, что "заморозка" продлится до "изменения текущей экономической ситуации". Однако уже в середине сентября Минсельхоз пообещал, что возобновит программу с нового года.