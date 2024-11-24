Льготы для женщин-предпринимателей хотят ввести в России

Они часто занимаются онлайн-торговлей

24 ноября 2024, 12:20, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/828579

Федеральное общество сетевой торговли (ФОСТ) выступило с инициативой предоставить налоговые льготы для женщин с детьми и многодетных матерей, которые занимаются предпринимательской деятельностью в сфере онлайн-торговли. Копия обращения была направлена на имя министра финансов Антона Силуанова, пишет RT.

По данным крупнейшего российского маркетплейса, 87% продавцов – женщины, из которых почти 15% – многодетные матери. Более того, почти четверть женщин начинают свой бизнес в период декретного отпуска, что составляет значительную часть малого и среднего предпринимательства (МСП), вносящего вклад в экономику. Это подчеркивает растущую роль женщин в онлайн-бизнесе и необходимость поддержки их предпринимательской активности.

Однако многие женщины сталкиваются с трудностями, включая высокие налоговые ставки и недостаток ресурсов. Введение налоговых льгот может улучшить их финансовое положение и создать более благоприятные условия для ведения бизнеса.

ФОСТ предлагает рассмотреть возможность снижения налога до 3% для индивидуальных предпринимателей на упрощенной системе налогообложения и для самозанятых, включая многодетных матерей и женщин с детьми младше трех лет. Это предложение не только поможет женщинам-предпринимателям, но и увеличит количество МСП, что положительно скажется на развитии цифровой экономики.