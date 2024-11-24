Льготы для женщин-предпринимателей хотят ввести в России
Они часто занимаются онлайн-торговлей
24 ноября 2024, 12:20, ИА Амител
Федеральное общество сетевой торговли (ФОСТ) выступило с инициативой предоставить налоговые льготы для женщин с детьми и многодетных матерей, которые занимаются предпринимательской деятельностью в сфере онлайн-торговли. Копия обращения была направлена на имя министра финансов Антона Силуанова, пишет RT.
По данным крупнейшего российского маркетплейса, 87% продавцов – женщины, из которых почти 15% – многодетные матери. Более того, почти четверть женщин начинают свой бизнес в период декретного отпуска, что составляет значительную часть малого и среднего предпринимательства (МСП), вносящего вклад в экономику. Это подчеркивает растущую роль женщин в онлайн-бизнесе и необходимость поддержки их предпринимательской активности.
Однако многие женщины сталкиваются с трудностями, включая высокие налоговые ставки и недостаток ресурсов. Введение налоговых льгот может улучшить их финансовое положение и создать более благоприятные условия для ведения бизнеса.
ФОСТ предлагает рассмотреть возможность снижения налога до 3% для индивидуальных предпринимателей на упрощенной системе налогообложения и для самозанятых, включая многодетных матерей и женщин с детьми младше трех лет. Это предложение не только поможет женщинам-предпринимателям, но и увеличит количество МСП, что положительно скажется на развитии цифровой экономики.
11:06:38 24-11-2024
А отцам одиночкам предринимателям не надо льготы?
23:59:55 24-11-2024
Гость (11:06:38 24-11-2024) А отцам одиночкам предринимателям не надо льготы?... они есть. поинтересуйтесь
14:17:06 24-11-2024
Какую дичь только не придумают....
Ну оформлю я бизнес на жену. И что? Кто в выигрыше то?
За жильё бы лучше думали. Для многодетных матерей и женщин с детьми.
15:04:02 24-11-2024
Не надо льготы ни отцам, ни матерям. Действующие льготы должны быть направлены детям. На каждого ребенка с рождения и до совершеннолетия. Что-то, типа специального счёта, с которого можно потратить деньги только на нужды конкретного ребенка. На питание, одежду, учёбу и т.п. Может быть, в каком-то виде и на аренду и покупку жилья. Но независимо от социального статуса родителей, а адресно и на равных условиях именно детям. Понятно, что злоупотребления будут всё равно возможны, но, по крайней мере, это будет реальной попыткой помощи, а не манипуляциями.
15:28:48 24-11-2024
Недостаток ресурсов льготой не поправишь. Нужны дешевые кредиты (!) а с такой ставкой только издать звук "чпок"
15:31:10 24-11-2024
Матриархат.
16:00:52 24-11-2024
Фиг поймёшь что в этой палате происходит.
Одни кричат "давайте проведём десятилетку семьи". Давайте. Двумя руками поддерживаем. Только сначала необходимо принять меры для восстановления института семьи, а потом орать: отменить пособия одноночкам, алименты и прочие меры поддержки проституции, а не семьи.
Теперь другие иноагенты со своими идиотскими инициативами влезли. Причём, инициатива сознательно направлена не на восстановление института семьи, а его дальнейшее планомерное уничтожение.
Посему предлагаю:
1) признать ФОСТ нежелательной организацией на этой территории;
2) ещё раз какую-нибудь глупость тявкнут - впаять по статье 284.1 ч.1 всей шараге по трёшнику.
17:56:22 24-11-2024
Целесообразность льгот должна определяться уровнем извлекаемого дохода, а не гендерной принадлежностью. Нищебродам их предоставлять резонно. Богатеев же, наоборот, следует облагать повышенным налогом!
19:04:18 24-11-2024
Работать некому, но мы лучше перекупов плодить будем!