"Лично держу на контроле". Томенко проверил, как в крае готовятся к паводку

Накануне глава региона побывал в Краснощёковском районе, где ранее уже возникали кризисные ситуации

23 мая 2023, 11:30, ИА Амител

В Алтайском крае идёт подготовка ко второй волне паводка – ситуация под контролем, но есть тревожные прогнозы. Об этом губернатор региона Виктор Томенко рассказал в своём Telegram-канале.

Накануне Томенко побывал в Краснощёковском районе, где лично проверил готовность к паводку. Напомним, здесь уже возникали чрезвычайные ситуации из-за подъёма уровня воды в реках Чарыш и Землянка.

"Важно сделать всё возможное, чтобы такого не допустить. Мы начали реализовывать в Краснощёково крупный проект – строительство четырёх дамб стоимостью около 550 млн рублей", – подчеркнул Томенко.

На данный момент работы на объектах завершены наполовину, полностью они должны быть готовы до конца 2024 года.

Также в районе занимаются организацией системы отвода талых и дождевых вод. Например, уже купили две мобильные насосные станции.