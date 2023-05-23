"Лично держу на контроле". Томенко проверил, как в крае готовятся к паводку
Накануне глава региона побывал в Краснощёковском районе, где ранее уже возникали кризисные ситуации
23 мая 2023, 11:30, ИА Амител
В Алтайском крае идёт подготовка ко второй волне паводка – ситуация под контролем, но есть тревожные прогнозы. Об этом губернатор региона Виктор Томенко рассказал в своём Telegram-канале.
Накануне Томенко побывал в Краснощёковском районе, где лично проверил готовность к паводку. Напомним, здесь уже возникали чрезвычайные ситуации из-за подъёма уровня воды в реках Чарыш и Землянка.
"Важно сделать всё возможное, чтобы такого не допустить. Мы начали реализовывать в Краснощёково крупный проект – строительство четырёх дамб стоимостью около 550 млн рублей", – подчеркнул Томенко.
На данный момент работы на объектах завершены наполовину, полностью они должны быть готовы до конца 2024 года.
Также в районе занимаются организацией системы отвода талых и дождевых вод. Например, уже купили две мобильные насосные станции.
"По всему региону мы строим и ремонтируем защитные дамбы, расчищаем и регулируем русла рек, укрепляем их берега. Лично держу реализацию проектов на контроле", – отметил Томенко.
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