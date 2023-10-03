Отец девочки рассказал о состоянии ребенка

03 октября 2023, 18:00, ИА Амител

Старшая (слева) и младшая (справа) / Фото: nsk.kp.ru со ссылкой на местных жителей

Врачи пять часов оперировали 13-летнюю девочку, которую 14-летняя подруга заманила в лес и порезала канцелярским ножом. Об этом "КП-Новосибирск" рассказал отец пострадавшего ребенка.

Напомним, инцидент произошел 1 октября возле небольшого поселка под Новосибирском. Девочки якобы пошли за грибами, в какой-то момент старшая ножом начала бить подругу, та сопротивлялась, смогла вырваться и убежать.

"У нее изрезаны руки, шея, голова, горло, лицо почти все исполосовано. Из леса до трассы ее вынес на руках участковый. Там уже передал врачам. Ее оперировали пять часов, никого не пускают. Нам говорят, состояние тяжелое, но стабильное", – рассказал отец девочки.

Как выяснилось, девочка нажала кнопку экстренного вызова и позвонила в 112. Правоохранители отследили геолокацию телефона, после этого начались поиски. Изначально думали, что ребенок просто потерялся в лесу.

Именно участковый и нашел истекающую кровью девочку: она лежала на холодной земле в лесу в двух километрах от поселка.

Региональный СК возбудил уголовное дело по признакам "покушения на убийство". По закону подростку могут назначить максимум шесть лет лишения свободы.