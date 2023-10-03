"Лицо почти все". Девочка, порезанная подругой от зависти к красоте, в реанимации
Отец девочки рассказал о состоянии ребенка
03 октября 2023, 18:00, ИА Амител
Врачи пять часов оперировали 13-летнюю девочку, которую 14-летняя подруга заманила в лес и порезала канцелярским ножом. Об этом "КП-Новосибирск" рассказал отец пострадавшего ребенка.
Напомним, инцидент произошел 1 октября возле небольшого поселка под Новосибирском. Девочки якобы пошли за грибами, в какой-то момент старшая ножом начала бить подругу, та сопротивлялась, смогла вырваться и убежать.
"У нее изрезаны руки, шея, голова, горло, лицо почти все исполосовано. Из леса до трассы ее вынес на руках участковый. Там уже передал врачам. Ее оперировали пять часов, никого не пускают. Нам говорят, состояние тяжелое, но стабильное", – рассказал отец девочки.
Как выяснилось, девочка нажала кнопку экстренного вызова и позвонила в 112. Правоохранители отследили геолокацию телефона, после этого начались поиски. Изначально думали, что ребенок просто потерялся в лесу.
Именно участковый и нашел истекающую кровью девочку: она лежала на холодной земле в лесу в двух километрах от поселка.
Региональный СК возбудил уголовное дело по признакам "покушения на убийство". По закону подростку могут назначить максимум шесть лет лишения свободы.
18:28:56 03-10-2023
Жуть. Гормоны блин, пубертат.
18:42:40 03-10-2023
Олег (18:28:56 03-10-2023) Жуть. Гормоны блин, пубертат.... Просто обычная зависть,что на 13 летку мальчики заглядывались а на 14 летку шмару нет. Либо просто ревность, а как мы знаем мальчики тоже любят состоя в отношениях по дугим бегать. Первый случай зависть. Второй случай ревность. Третий случай глупость. В любом случае дурочка малолетняя жизнь себе испортила, и потом такая в 20 лет,мужика на нож.
10:04:49 05-10-2023
Олег (18:28:56 03-10-2023) Жуть. Гормоны блин, пубертат.... Это не гормоны, это преступная наследственность. Пусть проверяют родителей. Кто эту ненормальную родил и воспитал.
20:00:17 04-10-2023
судя по старту, оттуда она и не выйдет больше. Рецидивы, туберкулез и ящик к 20 годам. классика, увы. с родителями бы побеседовать этой садистки, что там за база, что за люди и воспитание.
10:05:49 05-10-2023
Гость (20:00:17 04-10-2023) судя по старту, оттуда она и не выйдет больше. Рецидивы, туб... Да уже понятно, что родители там не ахти что за люди.
18:47:31 07-10-2023
Да вы что такое говорить она же девочка! Как можно ругать и осуждать эту несчастную бедную девчулю? Просто из-за пацанов погугаось. Красивая больше нравилась пацанам, вот пацанов судить и надо. Она же девочка, а значит не в чём не виновата. Вы что забыли, что в матриархальном государстве живёте, как вам не стыдно.