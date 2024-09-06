Лидер алтайских социалистов проверил, как решают проблемы жителей Новоалтайска

Александр Терентьев посетил город и встретился с его главой

06 сентября 2024, 10:00, ИА Амител

Рабочий визит в Новоалтайск Александра Терентьева / Фото: "Справедливая Россия – За правду"

4 сентября лидер алтайских социалистов, депутат Госдумы Александр Терентьев посетил Новоалтайск с рабочим визитом. В ходе встречи с главой города Владимиром Бодуновым, в которой также приняла участие депутат АКЗС, председатель местного отделения партии "Справедливая Россия – За правду" в Новоалтайске Лариса Колесникова, стороны обсудили ряд важных вопросов, волнующих жителей.

Школьное питание: от жалоб к улучшениям

Одним из ключевых вопросов встречи стала проблема организации школьного питания. Как отметил Александр Терентьев, в прошлом году к нему поступали жалобы от родителей учащихся школы № 1.

В этом году ситуация улучшилась, отмечают родители. Депутат выразил благодарность Владимиру Бодунову за оперативное реагирование на проблему и заверил, что продолжит контролировать ситуацию.

Освещение улиц и состояние дорог на контроле

Обсудили и недостаточное освещение улиц Стахановской и Октября. Жители жалуются на темноту и вынуждены ходить с фонариками, что создает неудобства. Владимир Бодунов заверил, что в текущем году разработают проект по улучшению освещения указанных улиц, а смета по улице Стахановской уже готова.

Не обошли стороной и состояние дороги, по которой ходит маршрут № 26. По словам жителей, дорога находится в плачевном состоянии, что создает дискомфорт для пассажиров и водителей. Глава города взял вопрос на личный контроль.

"Сверку часов" можно считать успешной"

Подводя итоги встречи, Александр Терентьев отметил, что диалог с главой города был конструктивным и плодотворным.

"С Владимиром Георгиевичем мы встречаемся второй раз. Заметно, что глава города действительно обращает внимание на наболевшие для горожан вопросы. По диалогу видно, что глава города активен, инициативен и заинтересован в развитии города. Сверку "часов" можно считать успешной, будем работать дальше", – подытожил депутат.