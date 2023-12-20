Лидер алтайской ЛДПР побывал на съезде партии, где выдвинули кандидата в президенты
Партию на президентские выборы поведет лидер ЛДПР Леонид Слуцкий
20 декабря 2023, 10:15, ИА Амител
Леонид Слуцкий стал кандидатом в президенты от ЛДПР. Во внеочередном XXXV съезде партии 19 декабря, на котором прошло выдвижение, поучаствовал координатор алтайского реготделения ЛДПР, депутат Алтайского Заксобрания Сергей Булаев.
Участниками съезда стали парламентарии, активисты, общественные деятели, участники спецоперации и члены их семей. И собрались они, чтобы обсудить две главные темы: содействие задачам СВО и президентскую кампанию.
Перед началом мероприятия партийцы побывали на Новодевичьем кладбище в Москве и возложили цветы к могиле основателя ЛДПР Владимира Жириновского.
"Лидер ЛДПР Леонид Эдуардович Слуцкий произнес речь и напомнил о том, какой большой вклад сделал Владимир Вольфович для нашей страны и ЛДПР", – рассказал Сергей Булаев.
Главным событием съезда стало выдвижение кандидата в президенты России от ЛДПР, им стал председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. Его кандидатуру единогласно поддержали 89 регионов.
"Леонид Эдуардович уверенно продолжает дело, начатое Владимиром Жириновским, и доказывает, что люди для него всегда на первом месте! Понимая это, делегаты съезда единогласно поддержали его выдвижение на выборы президента РФ", – сообщил Булаев.
11:11:42 20-12-2023
Даешь Булу в кандидаты!)
11:16:15 20-12-2023
Предыдущий их кандидат хоть смешным был, кто за него проголосует, если он даже клоуна не может изобразить?
11:29:02 20-12-2023
Какой красавчик на фото, а кто он?
11:47:19 20-12-2023
Гость (11:29:02 20-12-2023) Какой красавчик на фото, а кто он?... узнаете когда буду выборы следующего губернатора Алтайского края
12:21:33 20-12-2023
Если в ЛДПР были умные люди, то не стали бы участвовать в этом спектакле, зная, что им там светит - большой кукиш. А так, как там нет порядочных людей, то за роль статистов они получат свой кусман пирога от бюджета. Если это рассудить по Божески - присвоить, похитить, украсть любым способом.
13:04:32 20-12-2023
Вы вообще вдумайтесь в название партии - ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ. По нынешним временам уже экстремизм.
13:55:24 20-12-2023
Создают видимость конкуренции
14:49:04 20-12-2023
а смысл то в чем?