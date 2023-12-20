Лидер алтайской ЛДПР побывал на съезде партии, где выдвинули кандидата в президенты

Партию на президентские выборы поведет лидер ЛДПР Леонид Слуцкий

20 декабря 2023, 10:15, ИА Амител

Фото: алтайское реготделение ЛДПР

Леонид Слуцкий стал кандидатом в президенты от ЛДПР. Во внеочередном XXXV съезде партии 19 декабря, на котором прошло выдвижение, поучаствовал координатор алтайского реготделения ЛДПР, депутат Алтайского Заксобрания Сергей Булаев.

Участниками съезда стали парламентарии, активисты, общественные деятели, участники спецоперации и члены их семей. И собрались они, чтобы обсудить две главные темы: содействие задачам СВО и президентскую кампанию.

Перед началом мероприятия партийцы побывали на Новодевичьем кладбище в Москве и возложили цветы к могиле основателя ЛДПР Владимира Жириновского.

"Лидер ЛДПР Леонид Эдуардович Слуцкий произнес речь и напомнил о том, какой большой вклад сделал Владимир Вольфович для нашей страны и ЛДПР", – рассказал Сергей Булаев.

Главным событием съезда стало выдвижение кандидата в президенты России от ЛДПР, им стал председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. Его кандидатуру единогласно поддержали 89 регионов.