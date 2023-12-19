Съезд ЛДПР назвал кандидата от партии на президентских выборах в 2024 году

Члены партии поддержали выдвижение председателя Леонида Слуцкого

19 декабря 2023, 19:33, ИА Амител

ЛДПР / Фото: пресс-служба партии

Делегаты съезда ЛДПР поддержали выдвижение Леонида Слуцкого кандидатом на выборы президента России в 2024 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Слуцкий занял пост председателя партии в мае 2022 года, незадолго до этого возглавив фракцию ЛДПР в Госдуме. Произошло это после прекращения полномочий Владимира Жириновского – он умер 6 апреля 2022 года.

Напомним, что выборы пройдут с 15 по 17 марта 2024 года и станут первыми трехдневными выборами в истории РФ.

8 декабря действующий президент Владимир Путин заявил о намерении баллотироваться на новый президентский срок. А 16-го числа стало известно, что он поучаствует в выборах как независимый кандидат. Вчера он подал документы в ЦИК.