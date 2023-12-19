Съезд ЛДПР назвал кандидата от партии на президентских выборах в 2024 году
Члены партии поддержали выдвижение председателя Леонида Слуцкого
19 декабря 2023, 19:33, ИА Амител
Делегаты съезда ЛДПР поддержали выдвижение Леонида Слуцкого кандидатом на выборы президента России в 2024 году. Об этом сообщает РИА Новости.
Слуцкий занял пост председателя партии в мае 2022 года, незадолго до этого возглавив фракцию ЛДПР в Госдуме. Произошло это после прекращения полномочий Владимира Жириновского – он умер 6 апреля 2022 года.
Напомним, что выборы пройдут с 15 по 17 марта 2024 года и станут первыми трехдневными выборами в истории РФ.
8 декабря действующий президент Владимир Путин заявил о намерении баллотироваться на новый президентский срок. А 16-го числа стало известно, что он поучаствует в выборах как независимый кандидат. Вчера он подал документы в ЦИК.
19:48:45 19-12-2023
представили Слуцкого президентом? это ржака натуральная
21:49:11 19-12-2023
Какая партия, такой кандидат, или никакая партия, никакой кандидат. Это относится ко всем партиям Системы.
00:13:25 20-12-2023
что смешного - тут рыдать нужно ...
21:05:40 19-12-2023
Есть такая книжка "Тщетность"
23:26:13 19-12-2023
Хоть бы раз его посмотреть этого Слуцкого...
07:56:32 20-12-2023
Гость (23:26:13 19-12-2023) Хоть бы раз его посмотреть этого Слуцкого...... а что на него смотреть,очередной фиктивный кандидат для галочки,который уже сейчас заявил ,что его задача хотя бы набрать 5-7% голосов