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Съезд ЛДПР назвал кандидата от партии на президентских выборах в 2024 году

Члены партии поддержали выдвижение председателя Леонида Слуцкого

19 декабря 2023, 19:33, ИА Амител

ЛДПР / Фото: пресс-служба партии
ЛДПР / Фото: пресс-служба партии

Делегаты съезда ЛДПР поддержали выдвижение Леонида Слуцкого кандидатом на выборы президента России в 2024 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Слуцкий занял пост председателя партии в мае 2022 года, незадолго до этого возглавив фракцию ЛДПР в Госдуме. Произошло это после прекращения полномочий Владимира Жириновского – он умер 6 апреля 2022 года.

Напомним, что выборы пройдут с 15 по 17 марта 2024 года и станут первыми трехдневными выборами в истории РФ.

8 декабря действующий президент Владимир Путин заявил о намерении баллотироваться на новый президентский срок. А 16-го числа стало известно, что он поучаствует в выборах как независимый кандидат. Вчера он подал документы в ЦИК.

Политика выборы ЛДПР

Комментарии 6

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Элен без ребят

19:48:45 19-12-2023

представили Слуцкого президентом? это ржака натуральная

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Гость

21:49:11 19-12-2023

Какая партия, такой кандидат, или никакая партия, никакой кандидат. Это относится ко всем партиям Системы.

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Гость

00:13:25 20-12-2023

что смешного - тут рыдать нужно ...

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Гость

21:05:40 19-12-2023

Есть такая книжка "Тщетность"

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Гость

23:26:13 19-12-2023

Хоть бы раз его посмотреть этого Слуцкого...

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гость

07:56:32 20-12-2023

Гость (23:26:13 19-12-2023) Хоть бы раз его посмотреть этого Слуцкого...... а что на него смотреть,очередной фиктивный кандидат для галочки,который уже сейчас заявил ,что его задача хотя бы набрать 5-7% голосов

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