Лидер ХДС не смог избраться канцлером Германии в первом туре

В истории ФРГ это первый случай, когда после выборов и успешных коалиционных переговоров кандидат от победившей партии провалил голосование

06 мая 2025, 17:45, ИА Амител

Немецкий флаг / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц не получил достаточного количества голосов в Бундестаге для избрания канцлером Германии в первом туре. Об этом сообщает ТАСС.

Мерца поддержали 310 депутатов – для избрания необходимо 316 голосов. Фракции Социал-демократической партии Германии и блока ХДС/ХСС занимают в Бундестаге 328 мест. Это первый подобный прецедент в истории ФРГ, когда после выборов и успешных коалиционных переговоров кандидат от победившей партии проваливает парламентское голосование.

По данным СМИ, Мерц решил отказаться от участия во втором туре выборов. Согласно немецким законам, если предложенное лицо не было выбрано, то Бундестаг может в течение 14 дней избрать федерального канцлера абсолютным большинством голосов своих членов. После этого срока проводится новый тур голосования, в котором избранным считается тот, кто получит уже просто максимальное число голосов.