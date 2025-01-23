Европа встает под ружье? Лидеры стран ЕС все чаще говорят о грядущей войне с Россией

Развернуть боевые порядки европейцам не дает состояние ВПК и настроения молодежи

23 января 2025, 06:15, ИА Амител

Война будущего / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Несмотря на то, что признаков окончания боевых действий на Украине пока не просматривается, европейские лидеры начинают готовиться к мирному периоду. Конечно, мира на континенте, даже в случае прекращения или заморозки конфликта, не предвидится, это политики прекрасно понимают. Так, президент Франции Макрон объявил добровольную мобилизацию, министр обороны ФРГ Писториус призвал готовиться к военному противостоянию с Россией. Чем объяснить эти заявления и действия? Политической риторикой, введением войск на украинскую территорию или снова проявляющимися призраками холодной войны? В этом попробовал разобраться amic.ru.

Макрон зовет добровольцев

Президент Франции Эммануэль Макрон снова взбудоражил Европу воинственными заявлениями. Выступая перед военнослужащими в Сесон-Севиье, неподалеку от Ренна, он объявил о намерении привлечь в ряды ВС большое количество молодых добровольцев для усиления национальной армии в случае опасности для государства, пишет газета Le Monde.

По его словам, сегодня идет "накопление угроз", к которым Франция должна адаптироваться. Макрон сообщил, что военному и политическому руководству страны "придется лучше выявлять добровольцев, обучать их и иметь возможность мобилизовать, когда наступит день". Он также призвал к "европейскому стратегическому пробуждению".

Политолог, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев отмечает, что Франция – далеко не первая страна, где власти призвали молодых людей идти в армию.

"Литва вернула призыв, в Финляндии его и не отменяли. Еще целый ряд стран обсуждают возможность введения призыва. Не секрет, что добровольно в армию идут плохо. Потому вероятность возвращения призыва очень велика во всех странах ЕС и НАТО", – пояснил он amic.ru.

Политолог, заместитель гендиректора по международным связям Института инновационного развития Дмитрий Родионов считает, что на заявления Макрона можно было бы не обращать внимания, если бы не временной контекст его высказываний.

"Конечно, раньше он едва ли не первый грозился отправить войска на Украину и говорил о "смерти мозга НАТО", создании европейской армии, делал другие хайповые заявления. Однако сегодня видно, что лидеры стран ЕС действительно осознают необходимость создания собственной армейской структуры, которая была бы независима от США. В то же время политики понимают, что пока возможности сформировать ее нет, отсюда призывы пробудиться и готовиться", – поделился он своим мнением с amic.ru.

Воинственный министр и нерешительный канцлер

На фоне наполеоновских планов Макрона из Германии поступают противоречивые сигналы. Министр обороны ФРГ Борис Писториус в декабре 2024-го заявил газете Berliner Morgenpost, что Германия должна готовиться противостоять "гибридной войне" со стороны России. Впрочем, по его словам, в настоящее время российская сторона не собирается нападать на Североатлантический альянс.

"Путин сосредоточен на гибридных атаках и особенно сосредоточен на Германии. Он хорошо нас знает, Путин знает, как ему нужно уколоть нас", – утверждал глава военного ведомства.

Именно поэтому, заявил германский министр обороны, Берлин не должен "игнорировать растущую угрозу, доставляющую проблемы".

Интересно, что из "гибридных атак Путина" Писториус выделил политические манипуляции через партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и "Союз Сары Вагенкнехт". Судя по всему, это была своего рода "черная метка" указанным организациям. И 20 января газета Zeit написала , что бундестаг собирается обсудить запрет АдГ, инициативу выдвинула Кармен Вегге, представляющая социал-демократов.

Издание утверждает, что запрет поддерживают около сотни парламентариев различных фракций. При этом канцлер Олаф Шольц (социал-демократ, кстати, если кто не помнит) выступил против этого намерения. Более того, репрессивную меру, согласно опросам, готовы поддержать лишь 15% жителей страны.

Разумеется, АдГ не ставят в вину скрытый путинизм или призывы к налаживанию конструктивного взаимодействия с Россией. Радикальные недруги этой партии обвиняют ее в "унижении человеческого достоинства мигрантов, людей с ограниченными возможностями и лиц с негетеронормативной сексуальностью", "активных действиях против основного свободного демократического порядка в государстве", а также "преуменьшении значения нацистских преступлений".

Конечно, эта законодательная инициатива выглядит политически пристрастной, если не забывать, что 23 февраля в стране должны состояться внеочередные выборы в бундестаг. Последние опросы показывают, что АдГ на них вполне может занять второе место, за нее готовы отдать голоса не менее 20% граждан.

Любые заявления немецких политиков сейчас надо рассматривать в контексте предстоящих выборов, замечает Вадим Трухачев:

"Писториусу по должности полагается быть воинственным, а Шольц должен думать о результатах своей партии на предстоящих выборах. Вообще в Европе о серьезной стратегии любой страны можно говорить только после того, как выборы прошли".

Альбион снова в тумане

Британские политики громких заявлений в последнее время не делают, однако обсуждают возможность отправки своих военнослужащих на Украину, формально – для подготовки солдат и офицеров ВСУ. Как писала в декабре 2024-го газета The Times, побывавший в Киеве министр обороны королевства Джон Хили обещал "сделать обучение более соответствующим потребностям" украинских военных, а также "работать с ними, чтобы помочь мотивировать и мобилизовать больше новобранцев".

В то же время ранее британские военные делали довольно воинственные заявления. В ноябре 2024-го замначальника штаба обороны, генерал-лейтенант Роб Магован, выступая перед комитетом палаты общин, заявил о готовности армии Великобритании противостоять России.

"Если бы британскую армию попросили сражаться сегодня вечером, она бы сражалась сегодня вечером. Я не думаю, что кто-либо в этом зале должен питать какие-либо иллюзии относительно того, что если бы русские напали на Восточную Европу сегодня вечером, то мы бы встретились с ними в этом бою", – цитировало военачальника издание Politico.

Силенок ВПК пока не хватает

Впрочем, для полноценного развертывания своих военных сил странам ЕС необходима работа собственного ВПК в боевом режиме. Пока же европейские участники НАТО целиком и полностью зависят от Соединенных Штатов. При этом вопрос замещения американского оружия, в том числе для поставок Украине, в Старом свете обсуждается давно, напоминает Вадим Трухачев:

"Недаром в ЕС ввели должность комиссара по обороне. Что касается природных ресурсов, то они рассчитывают найти тот же газ в Алжире, Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, США, Канаде, Австралии, Катаре. И его должно хватить для роста мощностей ВПК. Нарастить военное производство страны Европы могут".

Что касается приостановки недавним указом Трампа помощи другим странам, то груз снабжения Киева временно ляжет на европейцев, считает эксперт:

"Три месяца страны ЕС (вместе с Британией и Канадой) могут снабжать Украину даже с нынешними мощностями без участия США".

Политолог, профессор, декан факультета социальных наук Финансового университета Александр Шатилов убежден, что запуск европейского ВПК уже происходит. Хотя немало производственных мощностей утеряно, наладить его работу вполне реально.

"Мы видим сегодня, что даже Украина в военных условиях, полуразоренная и сильно деградирующая, все равно сумела организовать некоторые военные производства. Поэтому Европа тоже способна сделать это", – напомнил он amic.ru.

"Американский зонтик" станет дороже

Впрочем, главной проблемой европейцев в их милитаристских приготовлениях является вовсе не налаживание работы военно-промышленного комплекса, уверен Александр Шатилов:

"Европа, можно сказать, погрязла в неолиберальной повестке с ее псевдогуманизмом. К тому же у нового поколения молодежи стран ЕС преобладают резко антивоенные настроения. В 1990-е и 2000-е годы европейцы сильно надеялись на Америку, на ее роль в НАТО. Сейчас пожинают плоды неоправданных надежд".

По мнению Дмитрия Родионова, страны ЕС все-таки боятся остаться наедине с Россией после окончания украинского конфликта, полагает эксперт:

"Они не боятся, что Трамп из НАТО выйдет, этого не случится, так как альянс – это эффективный для Вашингтона инструмент контроля. Но у европейцев есть опасения, что за американский "зонтик безопасности" придется платить больше. К тому же пятая статья НАТО, на которую они уповают, не предусматривает механизма совместных действий. США могут просто командовать, оставив европейских членов альянса сражаться на поле боя самих".

Эксперт все же усматривает реальные признаки подготовки стран ЕС к противостоянию с Россией:

"Недаром генсек НАТО Рютте недавно призвал готовиться к войне. Европейские политики все же реалисты и понимают высокую степень вероятности такого конфликта. Конечно, они этого сильно не хотят, да и недавние учения в Арктике и на Балтике показали слабую подготовку их военных. Поэтому они попытаются после завершения украинского конфликта открыть фронт еще где-нибудь – в Белоруссии или Закавказье. Но сам факт проведения учений, а также призывы мобилизации и создания европейской армии говорят, что Россию они рассматривают как угрозу".

Александр Шатилов считает, что недооценивать приготовления европейских участников НАТО не стоит.