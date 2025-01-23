Европа встает под ружье? Лидеры стран ЕС все чаще говорят о грядущей войне с Россией
Развернуть боевые порядки европейцам не дает состояние ВПК и настроения молодежи
23 января 2025, 06:15, ИА Амител
Несмотря на то, что признаков окончания боевых действий на Украине пока не просматривается, европейские лидеры начинают готовиться к мирному периоду. Конечно, мира на континенте, даже в случае прекращения или заморозки конфликта, не предвидится, это политики прекрасно понимают. Так, президент Франции Макрон объявил добровольную мобилизацию, министр обороны ФРГ Писториус призвал готовиться к военному противостоянию с Россией. Чем объяснить эти заявления и действия? Политической риторикой, введением войск на украинскую территорию или снова проявляющимися призраками холодной войны? В этом попробовал разобраться amic.ru.
Макрон зовет добровольцев
Президент Франции Эммануэль Макрон снова взбудоражил Европу воинственными заявлениями. Выступая перед военнослужащими в Сесон-Севиье, неподалеку от Ренна, он объявил о намерении привлечь в ряды ВС большое количество молодых добровольцев для усиления национальной армии в случае опасности для государства, пишет газета Le Monde.
По его словам, сегодня идет "накопление угроз", к которым Франция должна адаптироваться. Макрон сообщил, что военному и политическому руководству страны "придется лучше выявлять добровольцев, обучать их и иметь возможность мобилизовать, когда наступит день". Он также призвал к "европейскому стратегическому пробуждению".
Политолог, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев отмечает, что Франция – далеко не первая страна, где власти призвали молодых людей идти в армию.
"Литва вернула призыв, в Финляндии его и не отменяли. Еще целый ряд стран обсуждают возможность введения призыва. Не секрет, что добровольно в армию идут плохо. Потому вероятность возвращения призыва очень велика во всех странах ЕС и НАТО", – пояснил он amic.ru.
Политолог, заместитель гендиректора по международным связям Института инновационного развития Дмитрий Родионов считает, что на заявления Макрона можно было бы не обращать внимания, если бы не временной контекст его высказываний.
"Конечно, раньше он едва ли не первый грозился отправить войска на Украину и говорил о "смерти мозга НАТО", создании европейской армии, делал другие хайповые заявления. Однако сегодня видно, что лидеры стран ЕС действительно осознают необходимость создания собственной армейской структуры, которая была бы независима от США. В то же время политики понимают, что пока возможности сформировать ее нет, отсюда призывы пробудиться и готовиться", – поделился он своим мнением с amic.ru.
Воинственный министр и нерешительный канцлер
На фоне наполеоновских планов Макрона из Германии поступают противоречивые сигналы. Министр обороны ФРГ Борис Писториус в декабре 2024-го заявил газете Berliner Morgenpost, что Германия должна готовиться противостоять "гибридной войне" со стороны России. Впрочем, по его словам, в настоящее время российская сторона не собирается нападать на Североатлантический альянс.
"Путин сосредоточен на гибридных атаках и особенно сосредоточен на Германии. Он хорошо нас знает, Путин знает, как ему нужно уколоть нас", – утверждал глава военного ведомства.
Именно поэтому, заявил германский министр обороны, Берлин не должен "игнорировать растущую угрозу, доставляющую проблемы".
Интересно, что из "гибридных атак Путина" Писториус выделил политические манипуляции через партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и "Союз Сары Вагенкнехт". Судя по всему, это была своего рода "черная метка" указанным организациям. И 20 января газета Zeit написала, что бундестаг собирается обсудить запрет АдГ, инициативу выдвинула Кармен Вегге, представляющая социал-демократов.
Издание утверждает, что запрет поддерживают около сотни парламентариев различных фракций. При этом канцлер Олаф Шольц (социал-демократ, кстати, если кто не помнит) выступил против этого намерения. Более того, репрессивную меру, согласно опросам, готовы поддержать лишь 15% жителей страны.
Разумеется, АдГ не ставят в вину скрытый путинизм или призывы к налаживанию конструктивного взаимодействия с Россией. Радикальные недруги этой партии обвиняют ее в "унижении человеческого достоинства мигрантов, людей с ограниченными возможностями и лиц с негетеронормативной сексуальностью", "активных действиях против основного свободного демократического порядка в государстве", а также "преуменьшении значения нацистских преступлений".
Конечно, эта законодательная инициатива выглядит политически пристрастной, если не забывать, что 23 февраля в стране должны состояться внеочередные выборы в бундестаг. Последние опросы показывают, что АдГ на них вполне может занять второе место, за нее готовы отдать голоса не менее 20% граждан.
Любые заявления немецких политиков сейчас надо рассматривать в контексте предстоящих выборов, замечает Вадим Трухачев:
"Писториусу по должности полагается быть воинственным, а Шольц должен думать о результатах своей партии на предстоящих выборах. Вообще в Европе о серьезной стратегии любой страны можно говорить только после того, как выборы прошли".
Альбион снова в тумане
Британские политики громких заявлений в последнее время не делают, однако обсуждают возможность отправки своих военнослужащих на Украину, формально – для подготовки солдат и офицеров ВСУ. Как писала в декабре 2024-го газета The Times, побывавший в Киеве министр обороны королевства Джон Хили обещал "сделать обучение более соответствующим потребностям" украинских военных, а также "работать с ними, чтобы помочь мотивировать и мобилизовать больше новобранцев".
В то же время ранее британские военные делали довольно воинственные заявления. В ноябре 2024-го замначальника штаба обороны, генерал-лейтенант Роб Магован, выступая перед комитетом палаты общин, заявил о готовности армии Великобритании противостоять России.
"Если бы британскую армию попросили сражаться сегодня вечером, она бы сражалась сегодня вечером. Я не думаю, что кто-либо в этом зале должен питать какие-либо иллюзии относительно того, что если бы русские напали на Восточную Европу сегодня вечером, то мы бы встретились с ними в этом бою", – цитировало военачальника издание Politico.
Силенок ВПК пока не хватает
Впрочем, для полноценного развертывания своих военных сил странам ЕС необходима работа собственного ВПК в боевом режиме. Пока же европейские участники НАТО целиком и полностью зависят от Соединенных Штатов. При этом вопрос замещения американского оружия, в том числе для поставок Украине, в Старом свете обсуждается давно, напоминает Вадим Трухачев:
"Недаром в ЕС ввели должность комиссара по обороне. Что касается природных ресурсов, то они рассчитывают найти тот же газ в Алжире, Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, США, Канаде, Австралии, Катаре. И его должно хватить для роста мощностей ВПК. Нарастить военное производство страны Европы могут".
Что касается приостановки недавним указом Трампа помощи другим странам, то груз снабжения Киева временно ляжет на европейцев, считает эксперт:
"Три месяца страны ЕС (вместе с Британией и Канадой) могут снабжать Украину даже с нынешними мощностями без участия США".
Политолог, профессор, декан факультета социальных наук Финансового университета Александр Шатилов убежден, что запуск европейского ВПК уже происходит. Хотя немало производственных мощностей утеряно, наладить его работу вполне реально.
"Мы видим сегодня, что даже Украина в военных условиях, полуразоренная и сильно деградирующая, все равно сумела организовать некоторые военные производства. Поэтому Европа тоже способна сделать это", – напомнил он amic.ru.
"Американский зонтик" станет дороже
Впрочем, главной проблемой европейцев в их милитаристских приготовлениях является вовсе не налаживание работы военно-промышленного комплекса, уверен Александр Шатилов:
"Европа, можно сказать, погрязла в неолиберальной повестке с ее псевдогуманизмом. К тому же у нового поколения молодежи стран ЕС преобладают резко антивоенные настроения. В 1990-е и 2000-е годы европейцы сильно надеялись на Америку, на ее роль в НАТО. Сейчас пожинают плоды неоправданных надежд".
По мнению Дмитрия Родионова, страны ЕС все-таки боятся остаться наедине с Россией после окончания украинского конфликта, полагает эксперт:
"Они не боятся, что Трамп из НАТО выйдет, этого не случится, так как альянс – это эффективный для Вашингтона инструмент контроля. Но у европейцев есть опасения, что за американский "зонтик безопасности" придется платить больше. К тому же пятая статья НАТО, на которую они уповают, не предусматривает механизма совместных действий. США могут просто командовать, оставив европейских членов альянса сражаться на поле боя самих".
Эксперт все же усматривает реальные признаки подготовки стран ЕС к противостоянию с Россией:
"Недаром генсек НАТО Рютте недавно призвал готовиться к войне. Европейские политики все же реалисты и понимают высокую степень вероятности такого конфликта. Конечно, они этого сильно не хотят, да и недавние учения в Арктике и на Балтике показали слабую подготовку их военных. Поэтому они попытаются после завершения украинского конфликта открыть фронт еще где-нибудь – в Белоруссии или Закавказье. Но сам факт проведения учений, а также призывы мобилизации и создания европейской армии говорят, что Россию они рассматривают как угрозу".
Александр Шатилов считает, что недооценивать приготовления европейских участников НАТО не стоит.
"Рассчитывать на то, что европейцы не попытаются организовать новый "дранг нах остен" (нем. Drang nach Osten – букв. "натиск на Восток" – выражение, появившееся в середине XIX века и использовавшееся в националистических дискуссиях во второй его половине. – Прим. ред.), не следует. Они понимают только силу. И чем более жесткую позицию мы будем занимать, тем меньше шансов, что они на это решатся".
06:58:08 23-01-2025
под ружье ---- ну хоть не под ЯО
08:46:25 23-01-2025
Гость (06:58:08 23-01-2025) под ружье ---- ну хоть не под ЯО... Страшно? 😎🤣🤣🤣
09:22:13 23-01-2025
Сергей (08:46:25 23-01-2025) Страшно? 😎🤣🤣🤣... смайлики прикольные.
а смайлик в форме ядреного грибочка на мегатонну есть?
09:40:55 23-01-2025
Musik (09:22:13 23-01-2025) смайлики прикольные.а смайлик в форме ядреного грибочка ... Ох уж эта ната,76лет нападает на вас, и всё никак напасть не может 😎🤣🤣🤣🤣🤣
09:28:59 23-01-2025
Сергей (08:46:25 23-01-2025) Страшно? 😎🤣🤣🤣... Не то слово, сам ружье из сейфа достал. И травмат до кучи. Сижу, боюсь
09:33:14 23-01-2025
Гость (09:28:59 23-01-2025) Не то слово, сам ружье из сейфа достал. И травмат до кучи. С... а ребята в Сибирском?
09:35:59 23-01-2025
Musik (09:33:14 23-01-2025) а ребята в Сибирском?... а ребята в Сибирском? --- че с ними? ЯО достали?
09:45:28 23-01-2025
Гость (09:35:59 23-01-2025) а ребята в Сибирском? --- че с ними? ЯО достали?... ага, вы догада
09:38:31 23-01-2025
В смысле грядущей?! А сейчас то что? СВО? Ну это вы для внутреннего употребления можете использовать.
10:01:38 23-01-2025
Не дождётесь.
Сами друг друга передавите.
10:09:56 23-01-2025
Кхм... (10:01:38 23-01-2025) Не дождётесь.Сами друг друга передавите.... Кхма..., пока друг друга давят Россия и Украина, и ты этому способствуешь всей своей духовной мощью.
10:06:07 23-01-2025
Че за идиотизм ? Зачем кого то мобилизовывать? Если будет с Европой замес и каким-то образом без применения ЯО то линии фронта не будет это очевидно. Просто будет перестрелки ракетами, дронами, орешками сидя в теплых кабинетах как в компьютерной игре. Так что европейской молодежи можно не боятся. Главное переехать из европейских столиц куда нить в деревню.
10:16:22 23-01-2025
Европа давно уже разделила Украину себе (Польша, Румыния и прочие рядом). а вот для этого ее надо у России отнять. а Россия в перспективе выигрывает... вот и начинают свою бицуху показывать. а мы? а мы - эту поднятую бицуху ладонью по локтевому сгибу.
10:47:23 23-01-2025
Бгг (10:16:22 23-01-2025) Европа давно уже разделила Украину себе (Польша, Румыния и п... Соловьевскую банду и Медведева наслушался и превратился в одноклеточную инфузорию?
10:20:04 23-01-2025
Как показывает история даже за 20-й век, безграмотная внешняя и внутренняя политика, проводимая властями России в разные периоды её истории, приводит страну к катастрофе. Так было в 1917, 1941, 1991. Компетенция сегодняшней власти очевидно также оставляет желать лучшего. Выводы делайте сами.
10:50:30 23-01-2025
Гость (10:20:04 23-01-2025) Как показывает история даже за 20-й век, безграмотная внешня... Как показывает история даже за 20-й век, безграмотная внешняя и внутренняя политика, проводимая властями различных стран мира в разные периоды их истории, приводит эти страны к катастрофе
10:51:41 23-01-2025
Гость (10:20:04 23-01-2025) Как показывает история даже за 20-й век, безграмотная внешня... Да, именно так. Наша Родина всегда руководствовалась декларативным "вЯличием", платя за это страданиями многих поколений простых людей. И зачем-то шельмуя тех, кто нам помогал в бедах. США- самый яркий пример ресентимента во все времена. Какую бы поддержку они России не оказывали.
10:27:33 23-01-2025
Лучше пусть притихнут там. А то соплёй перешибём!!!
10:38:55 23-01-2025
Гость (10:27:33 23-01-2025) Лучше пусть притихнут там. А то соплёй перешибём!!!... Может лучше шапками их закидать,а? 😎🤣🤣🤣🤣🤣
11:05:08 23-01-2025
Сергей (10:38:55 23-01-2025) Может лучше шапками их закидать,а? 😎🤣🤣🤣🤣🤣... шапками их закидать --- без ЯО никак, у них шапок больше
11:13:00 23-01-2025
И зачем-то шельмуя тех, кто нам помогал в бедах. США- самый яркий пример ---- когда то турки болгар, грузин, армян резали. Поляки и шведы украинцев. А потом немцы украинцев, поляков, чехов, прибалтов, молдован убивали. Это самые яркие примеры шельмования тех, кто им помогал
11:42:45 23-01-2025
Гость (11:13:00 23-01-2025) И зачем-то шельмуя тех, кто нам помогал в бедах. США- самый ... Чёт я не понял смысла посыла. Кто кому помогал из приведенных примеров и был потом ошельмован? США много раз Россию выручали-Гугл в помощь, но всегда презираемы и ненавидимы))
11:37:03 23-01-2025
Самолёты НАТО радиоразведки и ракетного наведения здесь у нас на балтике ежедневно летают вдоль наших границ. Достаточно посмотреть флайтрадар. Ну или просто здесь у нас включить радиоприёмник и по треску на всех диапазонах понять, что снова работает РЭБ. Гибридная война на балтийском фронте уже идёт полным ходом. И то ли ещё будет!
12:00:25 23-01-2025
Гибридная война на балтийском фронте уже идёт полным ходом --- гибридная по всем фронтам уже 80 лет идет, началась сразу после реальной, плохо, что сейчас опять подошли к реальной
13:49:47 23-01-2025
европа довольно богатая золотом, картинами и дворцами в мраморных статуях
а насчет воевать нато сильно себя перехваливает. Они тем же украинцам в подметки не годятся
достаточно будет перещелкать их ПВО системы и аэродромы. Пехота их это сброд
и можно после их разгрома будет все таки взять ценностей в компенсацию за восстановление наших разрушенных ими территорий
Лувр, Ватикан, Тауэр с его королевской казной и алмазной палатой, подвалы банков Швейцарии с золотом наваленным со всего мира краденным, и много много много еще чего можно будет вывезти в Сибирь и на дальний восток с Якутией. Там музеи и банки пополнить
15:18:26 23-01-2025
майор (13:49:47 23-01-2025) европа довольно богатая золотом, картинами и дворцами в мрам... Под какими веществами, интересно, такое в мозгу рождается...)))) Где берём?