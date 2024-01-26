Соцсети: пешеход на остановке пострадал из-за жесткой аварии в Барнауле

По словам очевидцев, причиной ДТП стала попытка водителя перестроиться

26 января 2024, 19:35, ИА Амител

Снимок с места аварии / Фото: "В курсе 22"

Серьезная авария произошла на пересечении улиц Попова и Сергея Семенова в Барнауле. Об этом сообщает паблик "В курсе 22".

По словам очевидцев, причиной аварии стала попытка водителя перестроиться. В результате Toyota Mark II столкнулась с другой машиной, а после отлетела в остановку, в которой на тот момент находился пешеход.

В результате пострадал человек на остановке. На месте работают медики и спасатели. Обстоятельства аварии выясняются.