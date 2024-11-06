Ликвидацию медпункта в селе Первомайское опроверг алтайский Минздрав

Амбулаторию переводят в статус ФАПа из-за сокращения численности населения

06 ноября 2024, 16:30, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Минздраве Алтайского края опровергли сообщения о ликвидации медпункта в селе Первомайском Егорьевского района. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В соцсетях ранее появилась информация о том, что местные жители якобы останутся без медицинской помощи.

Действующую амбулаторию переводят в статус ФАПа, потому что численность населения в Первомайском сократилась до 500 человек.

При этом кадры в ФАПе сохранят. Останутся медсестра, акушерка и врач общей практики. Три дня врач будет работать в ФАПе, а два дня – на участке в селе Новоегорьевском.

В Минздраве подчеркнули, что медицинская помощь для населения остается постоянной.