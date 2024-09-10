В алтайском селе открытие нового ФАПа отметили концертом

Всего в 2024 году в крае откроют 13 новых фельдшерско-акушерских пунктов

10 сентября 2024, 09:51, ИА Амител

ФАП в селе Петухи / Фото: правительство Алтайского края

В селе Петухи Ключевского района Алтайского края торжественно открыли новый фельдшерско-акушерский пункт, сообщили в правительстве региона.

На церемонии выступили артисты из райцентра, а само здание украсили шариками.

Отмечается, что в ФАПе оборудовали процедурный кабинет, кабинет приема, помещение для хранения лекарств, санузел и подсобные помещения. Кроме того, здание укомплектовали новым оборудованием и мебелью.

Всего в 2024 году в крае откроют 13 новых ФАПов, восемь фельдшерских пунктов и семь врачебных амбулаторий. Помощь будут получать более 10 тысяч жителей.