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В алтайском селе открытие нового ФАПа отметили концертом

Всего в 2024 году в крае откроют 13 новых фельдшерско-акушерских пунктов

10 сентября 2024, 09:51, ИА Амител

ФАП в селе Петухи / Фото: правительство Алтайского края
ФАП в селе Петухи / Фото: правительство Алтайского края

В селе Петухи Ключевского района Алтайского края торжественно открыли новый фельдшерско-акушерский пункт, сообщили в правительстве региона.

На церемонии выступили артисты из райцентра, а само здание украсили шариками.

Отмечается, что в ФАПе оборудовали процедурный кабинет, кабинет приема, помещение для хранения лекарств, санузел и подсобные помещения. Кроме того, здание укомплектовали новым оборудованием и мебелью.  

Всего в 2024 году в крае откроют 13 новых ФАПов, восемь фельдшерских пунктов и семь врачебных амбулаторий. Помощь будут получать более 10 тысяч жителей.

Алтайский край здравоохранение

Комментарии 3

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а работать там

10:25:50 10-09-2024

кто будет? ни слова об этом

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Сергей

10:49:01 10-09-2024

а работать там (10:25:50 10-09-2024) кто будет? ни слова об этом... Скорей всего раз в неделю будет приезжать терапевт из ЦРБ, и всё .

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Гость

16:17:15 10-09-2024

Пенсионеров сокращенных попросят. Ну или ПР.

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