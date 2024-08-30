Лимит баллов для работающих пенсионеров хотят поднять в России

Проект предполагает увеличение коэффициентов с трех до десяти в год

30 августа 2024, 11:17, ИА Амител

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Власти России рассматривают возможность снять ограничение на количество пенсионных баллов для работающих пенсионеров. Об этом сообщает РБК.

Проект предполагает увеличение максимального числа индивидуальных пенсионных коэффициентов с трех до десяти в год.

ИПК – показатель, определяющий размер пенсии. На увеличение коэффициентов планируют выделить более 70% от всего финансирования нацпроекта, рассчитанного на 2025-2030 годы.