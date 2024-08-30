НОВОСТИОбщество

Лимит баллов для работающих пенсионеров хотят поднять в России

Проект предполагает увеличение коэффициентов с трех до десяти в год

30 августа 2024, 11:17, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/1065534
Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/1065534

Власти России рассматривают возможность снять ограничение на количество пенсионных баллов для работающих пенсионеров. Об этом сообщает РБК.

Проект предполагает увеличение максимального числа индивидуальных пенсионных коэффициентов с трех до десяти в год.

ИПК – показатель, определяющий размер пенсии. На увеличение коэффициентов планируют выделить более 70% от всего финансирования нацпроекта, рассчитанного на 2025-2030 годы.

пенсии

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

12:03:15 30-08-2024

У меня балл равен 71 руб. Было максимально + 213 в августе, будет +710 ? Точно на морЯ рвану.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

12:32:49 30-08-2024

Гость (12:03:15 30-08-2024) У меня балл равен 71 руб. Было максимально + 213 в августе, ... Вас так пенсионный фонд "закажет"...😆

  3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров