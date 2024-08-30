Лимит баллов для работающих пенсионеров хотят поднять в России
Проект предполагает увеличение коэффициентов с трех до десяти в год
30 августа 2024, 11:17, ИА Амител
Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/1065534
Власти России рассматривают возможность снять ограничение на количество пенсионных баллов для работающих пенсионеров. Об этом сообщает РБК.
Проект предполагает увеличение максимального числа индивидуальных пенсионных коэффициентов с трех до десяти в год.
ИПК – показатель, определяющий размер пенсии. На увеличение коэффициентов планируют выделить более 70% от всего финансирования нацпроекта, рассчитанного на 2025-2030 годы.
12:03:15 30-08-2024
У меня балл равен 71 руб. Было максимально + 213 в августе, будет +710 ? Точно на морЯ рвану.
12:32:49 30-08-2024
Гость (12:03:15 30-08-2024) У меня балл равен 71 руб. Было максимально + 213 в августе, ... Вас так пенсионный фонд "закажет"...😆