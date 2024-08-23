Вице-премьер Хуснуллин рассказал, изменятся ли условия семейной ипотеки

Это сильно зависит от ключевой ставки

23 августа 2024, 23:10, ИА Амител

Ключи от квартиры / Фото: pxhere.com/ru/photo/619151

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил в эфире телеканала RT, что в настоящее время не планируется изменение условий семейной ипотеки или её расширение.

Он отметил, что решение о таких изменениях будет зависеть от уровня ключевой ставки.

"При такой высокой ставке расширение объёма выдачи ипотеки, учитывая, что разница в процентных ставках компенсируется из бюджета, будет очень дорогостоящим", — пояснил Хуснуллин.

В июне 2024 года заёмщики в центральной части России получили 139 миллиардов рублей в рамках семейной ипотеки под 6%. Это максимальный объём выданных средств за всё время действия государственной программы. Выдачи выросли на 80% в июне по сравнению с увеличением на 21% в мае.