Лимиты по кредитным картам резко сократили российские банки

В основном это коснулось клиентов с высокой долговой нагрузкой или просроченными платежами

16 декабря 2024, 15:00, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

Банки России в ноябре и декабре начали резко урезать лимиты по кредитным картам. Об этом сообщают "Известия".

"В частности, клиенты ВТБ сообщали, что им снижали лимиты и вдвое, и в девять раз, и даже в 20 – например, одному из них кредитную сумму сократили с 200 тыс. до 10 тыс. рублей. Еще один пользователь сообщил, что ему вовсе обнулили лимит без предупреждения, однако затем, по просьбе, вернули", – рассказали в издании.

Такая мера в основном коснулась клиентов с высокой нагрузкой по долгу или просроченными платежами. При оценке долговой нагрузки банки учитывают всю сумму лимита по кредитной карте – даже если фактический долг не подходит к его верхней границе. Размер средств, которые могут получить клиенты, урезать проще, чем столкнуться с расходами из-за макропруденциальных лимитов.

Сейчас финансовая организация может иметь среди должников не более 15% заемщиков, которые направляют на кредиты свыше половины дохода.