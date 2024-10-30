От НДФЛ освободили россиян, взявших до 2025 года жилищный кредит

Соответствующий закон подписал Владимир Путин

30 октября 2024, 12:22, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

Президент РФ освободил граждан, взявших до 2025 года жилищный кредит, от уплаты НДФЛ с материальной выгоды, возникшей в связи с экономией по процентам, сообщает РИА Новости.

Льгота касается кредитов и займов на строительство или приобретение жилья, покупку земельных участков и участков для индивидуального жилищного строительства, а также рефинансирования таких кредитов или займов.

Льготу можно получить, если кредитный договор заключен до 31 декабря 2024 года включительно. Также заемщик должен подтвердить право имущественного налогового вычета на строительство или приобретение жилья.

Материальная выгода возникает, когда проценты по жилищному кредиту составляют менее двух третей ключевой ставки Центробанка России.